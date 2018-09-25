Поисковики и правообладатели вместе создадут антипиратский реестр

Российские интернет-поисковики и правообладатели обсуждают создание реестра, куда во внесудебном порядке будут вноситься ссылки на сайты с нелегальными копиями фильмов, игр, программ и другим пиратским контентом.

После помещения в этот реестр ссылки на пиратские ресурсы не будут отображаться в поисковой выдаче. Сверка с реестром будет автоматизирована: поисковики и видеохостинги, подписавшие меморандум с правообладателями, каждые пять минут будут обращаться в реестр за списком содержащихся в нем ссылок. На исключение пиратских ресурсов из поисковой выдачи будет отводиться шесть часов.

Сейчас аналогичный реестр с пиратскими ресурсами ведет Роскомнадзор, но в нем доступ блокируют не поисковики, а операторы связи, а на то, чтобы заблокировать тот или иной ресурс, закон отводит от 3 до 5 дней.

Встреча, во время которой обсуждалось создание реестра, состоялась 19 сентября, знают собеседники РБК. По данным газеты «Ведомости», она состоялась в администрации президента.

Участие в обсуждении принимали представитель Роскомнадзора, представители интернет-компаний, владеющих собственными поисковыми системами, — «Яндекса», Mail.ru Group и Google, а также представители Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), Национальной медиа группы и холдинга «Газпром-Медиа».

Иллюстрация: shutterstock.com