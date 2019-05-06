Писатель и депутат Госдумы Сергей Шаргунов возглавил литературный журнал «Юность»

Писатель и депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов стал главным редактором литературного журнала «Юность», который в следующем году отметит свое 65-летие. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook:

Сегодня 4 мая 2019 года я стал главным редактором этого журнала — с легендарным именем и не менее легендарной эмблемой. Спасибо редакции, предложившей такое дело и утвердившей меня единогласно.

По его словам, «Юность» сейчас переживает время не из легких.

Хотелось бы, сохранив то, что есть, постараться сделать ее ярче и сильнее. А в будущем превратить в ведущий литературный журнал, где будет появляться талантливое, живое, интересное.

Литературно-художественный журнал «Юность» для молодежи основан в 1955 году по инициативе писателя Валентина Катаева, который стал его первым главным редактором. В «Юности» печатались Анна Ахматова, Роберт Рождественский, Белла Ахмадулина, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Булат Окуджава, Михаил Задорнов, Фазиль Искандер, Василий Аксёнов, Елена Сазанович, Анатолий Гладилин, Аркадий Арканов, Григорий Горин, Ольга Ильницкая, Кир Булычёв, Дина Рубина и другие известные авторы.

На страницах издания впервые в нашей стране появились «Братская ГЭС» Евтушенко, «Бабий Яр» Анатолия Кузнецова, «Звездный билет», «Затоваренная бочкотара» и «Остров Крым» Аксенова, повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие», «Не стреляйте в белых лебедей», а также «В списках не значился», «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» Владимир Войновича.