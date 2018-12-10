Идея есть — питчить надо

Почему не отвечает главред, где искать идею для материала, куда и как её грамотно запитчить, обсудили на третьем интенсиве кафедры цифровых медиакоммуникаций СПбГУ. Спикером и хранителем значения волшебного слова «питч» стала Дарья Аминова, которая пишет для «Бумаги», Russia Beyond, платформы Гёте-Института Konverter и множества других медиа. Пересказываем основное.

Что такое питч вообще? Это от слова «спич» — говорить?

Нет, но этот термин тоже пришёл к нам из английского, точнее, из бейсбола. Питчер в этой игре тот, кто подбрасывает мяч. Переводя на русский журналистский язык, питчить — подкидывать, но не мяч, а идеи. Иначе это краткая и структурированная презентация проекта или журналистского материала. Главная его цель — заинтересовать. «Я, конечно, полный гуманитарий, — признается Дарья, — но все же попробовала вывести формулу хорошего питча: идея + обстоятельства — ошибки».

А у меня кризис и вообще нет идей.

Не страшно. Определяемся для начала с направлением. Политика, экономика, культура или что-то другое — выбираем сферу.

Начитываем СМИ на эту тему. На основе других материалов у вас может родиться своя эксклюзивная идея + варимся в этом для того, чтобы быть в курсе трендов и новостей.

Спрашиваем. Фиксируйте в голове те проблемы и события, которые волнуют ваших друзей. Задавайте вопросы своим подписчикам — не ждите шквала фидбека, но так найти интересную историю шансы точно повышаются.

«Попробуйте сыграть в игру «я никогда не...». В неё полезно играть, чтобы вылезти из информационного пузыря. Схема простая: каждый день вы стараетесь читать тот паблик или СМИ, которым раньше не интересовалась или просто не читали до этого», — делится лайфхаком Дарья.