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Идея есть — питчить надо

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СПбГУ
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Как поймать идею и заинтересовать ею главного редактора

Почему не отвечает главред, где искать идею для материала, куда и как её грамотно запитчить, обсудили на третьем интенсиве кафедры цифровых медиакоммуникаций СПбГУ. Спикером и хранителем значения волшебного слова «питч» стала Дарья Аминова, которая пишет для «Бумаги», Russia Beyond, платформы Гёте-Института Konverter и множества других медиа. Пересказываем основное.

 

Что такое питч вообще? Это от слова «спич» — говорить?

Нет, но этот термин тоже пришёл к нам из английского, точнее, из бейсбола. Питчер в этой игре тот, кто подбрасывает мяч. Переводя на русский журналистский язык, питчить — подкидывать, но не мяч, а идеи. Иначе это краткая и структурированная презентация проекта или журналистского материала. Главная его цель — заинтересовать. «Я, конечно, полный гуманитарий, — признается Дарья, — но все же попробовала вывести формулу хорошего питча: идея + обстоятельства — ошибки».

 

А у меня кризис и вообще нет идей.

Не страшно. Определяемся для начала с направлением. Политика, экономика, культура или что-то другое — выбираем сферу.

Начитываем СМИ на эту тему. На основе других материалов у вас может родиться своя эксклюзивная идея + варимся в этом для того, чтобы быть в курсе трендов и новостей.

Спрашиваем. Фиксируйте в голове те проблемы и события, которые волнуют ваших друзей. Задавайте вопросы своим подписчикам — не ждите шквала фидбека, но так найти интересную историю шансы точно повышаются.

«Попробуйте сыграть в игру «я никогда не...». В неё полезно играть, чтобы вылезти из информационного пузыря. Схема простая: каждый день вы стараетесь читать тот паблик или СМИ, которым раньше не интересовалась или просто не читали до этого», — делится лайфхаком Дарья.

И как тогда обойтись без ошибок?

Во-первых, не забывай, что питч — это твоя первая статья. Уже здесь потенциальный редактор будет оценивать адекватность и «лёгкость слога».

Во-вторых, краткость. Старайся не вылезать за пределы десяти предложений. Это советует редактор «The New York Times» Тим Херрера.

В-третьих, думай как редактор. Херрера пишет, что получает от 10 до 200 питчей в день. И только несколько из них может назвать «годными».

В-четвёртых, проверяй: можешь ли ты представить свой текст в желаемом СМИ уже завтра? Если да, то твой питч уже летит редактору.

И в-пятых, домашка! И это половина успеха. Изучай то медиа, где ты хочешь опубликоваться. Знай его аудиторию, концепцию, требования к авторам и их материалам. А ещё пробивай по тегам и «поиску по стене» ключевые слова по своей теме, чтобы не повторяться.

 

А если у меня уже есть крутая идея, примерный план материала — куда писать-то?

Изучаем тепловую карту СМИ. Это таблица, где собраны контакты редакторов, конкретная специфика множеств медиа и даже указана сложность попадания вашего материла туда.

«Есть ещё такая штука — профессиональный идиотизм. Это когда ты не можешь читать как читатель, а делаешь это как журналист или редактор. Это хороший скилл, если им не злоупотреблять», — Дарья о том, что журналистам, особенно начинающим, к любому произведению или материалу стоит относиться критически. Анализировать и думать: что бы я убрал, а что бы добавил.

 

Передо мной чистый лист. С чего начать письмо редактору?

1.   приветствие. Только без «доброго времени суток» — это моветон, правда. Лучше нейтрального «здравствуйте» пока ничего не придумали;

2.   сам питч. Лаконично описываем идею. Эксперты и визуалка — это козыри, помним;

3.   мини-самопрезентация. Здесь перечисляем все регалии и достижения, которые могут приблизить тебя к званию эксперта в сфере, о которой пишешь;

4.   не забудь попрощаться! И оставить свои контакты.

Но! Второй и третий пункт можно менять местами в зависимости от уровня «экспертности». Если ты обладаешь каким-то уникальным опытом в том, о чем пишешь — говори об этом сразу после приветствия.

— Лично у меня фейсбук — чисто для работы. Контакт — что-то среднее. А Инстаграм... Надеюсь, вы меня там никогда не найдёте, — Дарья считает, что у каждого журналиста должен быть хотя бы один профиль, полностью посвящённый работе, которым вы и делитесь в письме.

 

«Пиши пьяным, редактируй трезвым» — Дарья цитирует Хемингуэя и раскрывает секреты грамотного оформления питча.

•   Не забудь про тему письма. 2/3 журналистов решают открывать на почте письмо или нет, глядя на тему.

•   «Подшиваем» — учитываем стиль общения в редакции. Для «Бумаги», например, позволителен чуть меньший официоз, чем в том же «Коммерсанте». И + персонификация. Не ленимся пробивать ФИО редактора, причём конкретно того отдела, где ты хочешь опубликоваться.

•   Дай отлежаться — не отправляй письмо «между делом». Пусть «остынет» и на утро ты точно найдёшь там то, что стоит отредактировать.

Но иногда приходится питчить свою идею оффлайн — лицом к лицу. Не бойся говорить на реальную аудиторию — так ты получишь более скоростной фидбек (как минимум!).

 

И вот четыре правила для питчинга оффлайн:

•   запомниться и выделиться. Желательно, остаться в рамках приличия;

•   будьте энергичнее, чем публика. И в физическом, и в эмоциональном плане. Надо гореть той идеей, которую вы питчите;

•   настройтесь и смотрите в глаза. Либо на самое доброе и благосклонное лицо в аудитории (оно всегда есть. Ну хотя бы одно). Либо поверх голов;

•   полюбите вопросы. Гораздо хуже, когда их нет. И при подготовке всегда оценивайте себя критически, задавайте сами себя самые каверзные и неудобные.

Иллюстрация: shutterstock.com; фото: Маргарита Шестакова
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10 декабря 2018

Дек 10, 2018

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Идея есть — питчить надо
Как поймать идею и заинтересовать ею главного редактора

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