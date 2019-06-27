Как и зачем проверять тексты на уникальность

Редактор — это человек, который держит планку качества. От его / ее отношения к вопросу копипаста зависит, смогут авторы публиковать под своим именем чужие тексты или нет. Те самые пресловутые «тексты из интернета». Автор может быть добросовестным, а может и «срезать на поворотах», скопировав пару-тройку тысяч знаков на просторах Сети. Получив при этом гонорар за все килобайты, свои и чужие.

«Я не понимаю, о каких проблемах контента онлайн-СМИ вы тут, Оксана, говорите. Мои журналисты берут в интернете информацию, публикуют в газете, потом мы эти материалы выкладываем на свой сайт. У нас все хорошо».

На том семинаре нам не удалось найти общий язык с этим редактором. «Взял в интернете», «Фото из интернета», «По материалам интернета», «В социальных сетях опубликовали»… формулировки, которые почему-то стали привычными и не режут глаз. Вроде как указана ссылка на источник. Вроде как. В последнее время чуть больше беспокойства стало по поводу фотографий. Фотографы стали активнее отстаивать свои авторские права и судиться, создавать прецеденты, несмотря на то что процесс этот сложный и муторный. Постепенно редакторы учатся рядом с фото ставить корректные ссылки на автора изображения и источник. С текстами сложнее.

Легче всего ответить на вопрос: «Как проверять текст на уникальность?» Уже есть много сетевых инструментов выявления плагиата. Большая часть функций таких сервисов бесплатна. Можно настроить работу так, чтобы каждый текст, который попадает к редактору, проверялся на процент заимствований. Можно даже полуавтоматизировать этот процесс и пропускать через сервис все тексты, которые приходят от штатных и внештатных авторов, копирайтеров, колумнистов. У вас в редакции настроена такая проверка?

Куда сложнее с вопросом: «Зачем проверять на плагиат?» Потому что на чаше весов всегда с одной стороны принципы и стандарты, а с другой — реальность и требуемые объемы контента. И если редактору силами пяти сотрудников нужно сделать еженедельную газету, информационный сайт, пару групп в соцсетях и спецпроект, то «Оксана, ты ж понимаешь, о каком эксклюзивном контенте мы говорим». Если планку новостей и общественно-политических материалов, интервью еще можно удерживать, то все, что касается потребительских тем, вечно востребованных рецептов, лайфхаков и советов молодой хозяйке, часто спускается на тормозах. Рерайт и компиляция. Два спасительных слова, когда текстов нужно много.

И есть только один человек, который принимает решение, что в издании допустимо, а что нет, — редактор. Плагиат чаще всего вспоминают, когда речь идет о студенческих работах или деятельности сообщества «Диссернет». И каждый раз столкновение с копипастом вызывает возмущение: ну как так, ну это же твой текст, на нем стоит твое имя, неужели не стыдно? Апелляция к чувству вины, к сожалению, не меняет ситуацию.