Как и зачем проверять тексты на уникальность

Недобросовестно сделанный контент не должен попадать на полосы и мониторы. И это редакторская зона ответственности
Редактор — это человек, который держит планку качества. От его / ее отношения к вопросу копипаста зависит, смогут авторы публиковать под своим именем чужие тексты или нет. Те самые пресловутые «тексты из интернета». Автор может быть добросовестным, а может и «срезать на поворотах», скопировав пару-тройку тысяч знаков на просторах Сети. Получив при этом гонорар за все килобайты, свои и чужие.
«Я не понимаю, о каких проблемах контента онлайн-СМИ вы тут, Оксана, говорите. Мои журналисты берут в интернете информацию, публикуют в газете, потом мы эти материалы выкладываем на свой сайт. У нас все хорошо».
На том семинаре нам не удалось найти общий язык с этим редактором. «Взял в интернете», «Фото из интернета», «По материалам интернета», «В социальных сетях опубликовали»… формулировки, которые почему-то стали привычными и не режут глаз. Вроде как указана ссылка на источник. Вроде как. В последнее время чуть больше беспокойства стало по поводу фотографий. Фотографы стали активнее отстаивать свои авторские права и судиться, создавать прецеденты, несмотря на то что процесс этот сложный и муторный. Постепенно редакторы учатся рядом с фото ставить корректные ссылки на автора изображения и источник. С текстами сложнее.
Легче всего ответить на вопрос: «Как проверять текст на уникальность?» Уже есть много сетевых инструментов выявления плагиата. Большая часть функций таких сервисов бесплатна. Можно настроить работу так, чтобы каждый текст, который попадает к редактору, проверялся на процент заимствований. Можно даже полуавтоматизировать этот процесс и пропускать через сервис все тексты, которые приходят от штатных и внештатных авторов, копирайтеров, колумнистов. У вас в редакции настроена такая проверка?
Куда сложнее с вопросом: «Зачем проверять на плагиат?» Потому что на чаше весов всегда с одной стороны принципы и стандарты, а с другой — реальность и требуемые объемы контента. И если редактору силами пяти сотрудников нужно сделать еженедельную газету, информационный сайт, пару групп в соцсетях и спецпроект, то «Оксана, ты ж понимаешь, о каком эксклюзивном контенте мы говорим». Если планку новостей и общественно-политических материалов, интервью еще можно удерживать, то все, что касается потребительских тем, вечно востребованных рецептов, лайфхаков и советов молодой хозяйке, часто спускается на тормозах. Рерайт и компиляция. Два спасительных слова, когда текстов нужно много.
И есть только один человек, который принимает решение, что в издании допустимо, а что нет, — редактор. Плагиат чаще всего вспоминают, когда речь идет о студенческих работах или деятельности сообщества «Диссернет». И каждый раз столкновение с копипастом вызывает возмущение: ну как так, ну это же твой текст, на нем стоит твое имя, неужели не стыдно? Апелляция к чувству вины, к сожалению, не меняет ситуацию.
Еще в конце 90-х годов я разговаривала с возмущенным преподавателем экономического факультета барнаульского вуза:
— Какие ужасные студенты! Представляешь, в прошлом году приносили диплом про Алтайский моторный завод. В этом году другой приносит этот диплом слово в слово, только год поменял. Наглецы!
— Ну и как, защитился тот, который в этом году?
— Конечно, а что мы можем поделать?
— Тогда почему вы жалуетесь? Кафедра, факультет имеют власть не пропускать через себя некачественные работы. Ученый совет определяет стандарты допустимого, ставит планку качества и фильтрует то, что не дотягивает до стандарта. Никто другой.
Сейчас в некоторых вузах выпускные работы и диссертации проходят обязательную проверку на плагиат. Работа не допускается к защите, если в ней авторского текста меньше нормы. Невероятное сопротивление пришлось преодолеть, но если вуз переживает за качество и репутацию, то есть ответ на вопрос: «Зачем проверять на плагиат?»
Точно такая же ситуация в медиа. Апеллировать к честности можно, но не продуктивно. Производственный процесс должен быть выстроен так, чтобы недобросовестно сделанный контент не попадал на полосы и мониторы. И это целиком и полностью редакторская зона ответственности. Редактор принимает решение, какую проверку проходят авторские материалы. Перепроверяем ли мы факты, цифры, выводы, корректность цитат, имена и фамилии. Редактор определяет, кто за какую часть этой верификации отвечает. Именно редактор принимает решение, хочет он знать, насколько контент издания уникален, или не хочет.
Осенью 2017 года случайно стала причиной небольшого всплеска интереса к теме плагиата в медиа. Я занимаюсь темой развития дистанционного образования, поэтому ко мне стекается разнообразная информация об этом. И вот на сайте Forbes.ru я увидела авторскую колонку Лизы Песковой, дочери пресс-секретаря президента, где она рассуждает о преимуществах очного образования перед обучением онлайн. Мой тренированный глаз сразу заметил несостыковки в стиле текста. Это один из самых первых звоночков в голове редактора — автора не должно постоянно кидать из просторечной лексики в пафосные многосложные грамматические конструкции.
Дело трех минут — прогнать текст через систему антиплагиата. В результате наглядно видно, какой кусок был скопирован из публикации портала Mel.fm, какой — копипаст из материала 2011 года passion.ru, а какой — из реферата по педагогике на портале сами знаете каких рефератов.
Многие студенты так делают. Меняют глаголы, переставляют местами части предложения, подчас по дороге теряя смысл. Но курсовая работа остается в недрах вуза, ее читают немногие. А в медиа копипаст публикуется под брендом издания и остается в архивах Сети надолго.
Я связалась с замредактора «Форбс», мы поговорили о ситуации. К моменту моего поста колонка Лизы уже разлетелась в репостах и перепечатках — звездность автора улучшает дистрибуцию. Удалять с портала? У меня не очень много вопросов было к автору колонки, уровень ее экспертизы в вопросе дистанционного образования невысок. У меня было много вопросов к редакторам. Потому что в моей журналистской практике редактор всегда стоял на страже редакционных стандартов. Это его роль.
История с плагиатом получилась достаточно громкой, многие крупные издания не прошли мимо, можно набрать в поиске «силантьева пескова» и посмотреть на результат.
Но один вопрос меня волнует до сих пор. Сколько изданий после этой истории внедрили у себя обязательную проверку контента на плагиат?
Умеет проверять на уникальность загруженные тексты и страницы сайтов в интернете.
Бесплатно разрешается сделать 7 проверок в день. Можно проверять текст, скопировав его в окно, или указать ссылку на сайт. И тот и другой варианты называются ручной проверкой. Чтобы сервис проверил текст, его длина должна быть от 50 до 10 000 знаков, включая пробелы. Тексты меньшего и большего размера не пройдут: всплывающее уведомление попросит увеличить либо сократить количество символов. Без оплаты нельзя использовать автоматическую загрузку текстов роботами.
После проверки текста Content Watch показывает степень уникальности загруженного текста, ссылки на страницы в интернете и процент заимствования текста.
Ищет дубликаты текстов, а также учитывает изменение падежей и времен — уловки рерайтеров не пройдут незамеченными. На сайте есть словарь синонимов: он поможет найти замену заезженным словам.
Проверить текст на уникальность можно бесплатно и без регистрации. В поисковую форму можно вставлять текст в 15 000 символов без пробелов. Если хотите больше — придется зарегистрироваться. Алгоритм выявляет плагиат, орфографические ошибки и делает SEO- анализ. Количество проверок в сутки не ограничено.
На бесплатном тарифе установлено ограничение — проверка одного документа в 6 минут. В отчете будут данные о степени заимствования, оригинальности и цитировании, поиск будет проводиться только по модулю «Интернет».
Другие модули подключаются за плату: можно подключить модуль поиска по авторефератам и диссертациям РГБ, поиск по законодательным и нормативным актам или выбрать другую коллекцию. На платном тарифе скорость проверки станет выше, спадет ограничение на частоту проверок и появится доступ к полному отчету.