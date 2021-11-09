Как во время пандемии журналисты газеты «Пламя» оказывали психологическую помощь читателям

В нашей газете полосу занимает классифайд — личные объявления читателей, еще полоса — поздравления сельских жителей, в том числе и коллективные. Подписаны договоры о размещении поздравлений именинников со всеми сельскими поселениями. Грустно было смотреть, что вместо полосы поздравлений в каждом номере шли блоками извещения о смерти или соболезнования родным. И тем не менее объем местной социальной информации не сократился, а ее у нас читают в первую очередь: район небольшой, люди друг друга знают, компактно проживают и родственники.

Другое дело — модульная реклама. Ее в газете практически не осталось. Не стало заказов на изготовление бланочной продукции, без дела стоял и режущий плоттер, на котором мы оказывали услуги по изготовлению вывесок-режимок и аншлагов на дома. Уже по итогам года мы посчитали, что потеряли более 300 000 рублей дохода, тогда как до пандемии, в 2019 году и три предшествующих года, зарабатывали примерно одинаковую сумму — 3 620 000 рублей. Для нашего небольшого издания это солидная сумма, и потери были большие. Как ни прискорбно об этом писать, но ушло из жизни и очень много наших верных друзей, читающих издание десятки лет.

Сейчас состояние дел несколько лучше, но только потому, что в августе-сентябре идет предвыборная агитация, и мы зарабатываем деньги, заключая договоры с партиями и кандидатами на размещение политической рекламы. По доходам за восемь месяцев мы имеем лучший финансовый результат за последние пять лет. Но ведь и расходы растут: цены на полиграфию, «коммуналку» не стоят на месте.

Тысячи просмотров

Коллектив редакции с 2015 по 2019 годы работал в усеченном составе, куда входили всего два творческих сотрудника вместе с редактором. Поэтому распылять силы было нельзя: вкладывались в то, что приносит деньги на жизнь. У нас это бумажная газета. Соцсетями занимались от случая к случаю, если того требовали время и ситуация: к избирательной кампании, например. Но мы понимали, что информационное поле района не заканчивается страницами газеты, поэтому пытались найти в соцсетях свой путь, наполнить свои страницы качественным контентом.

Мы учили детей монтировать краеведческие ролики. Они размещались в нашей группе в «Одноклассниках», набирая по 30—40 тысяч просмотров, вдвое увеличилось и количество друзей газеты в группе.

Осенью 2019 года редакционный коллектив запустил проект «Начните с нами! Начните сейчас!». Его мы планировали завершить в апреле 2020 года, наградив активных участников на мероприятии к юбилею газеты. Еженедельно посещая занятия тренажерных и спортивных залов райцентра и выкладывая ролики в «Одноклассниках», мы хотели своим примером привлечь сельских жителей к регулярным занятиям спортом и к сдаче норм ГТО. Некоторые пользователи так «подсели» на эти фильмы, что когда из-за пандемии был остановлен этот проект, редакцию донимали звонками с просьбами продолжить занятия. Было изготовлено восемь видеофильмов с нашими занятиями, и еще четыре прислали читатели. Каждый выпуск в день выхода смотрели от двух до девяти тысяч пользователей.

В январе 2020 года, планируя работу к 75-й годовщине Победы, мы сразу решили задействовать нашу аудиторию в соцсетях в проекте «Живая память»: нужно было прочитать стихотворение о войне и рассказать о своем родственнике, участвовавшем в этих событиях. Старт проекта 2 января получился удачным — 9 тысяч просмотров. Мы поняли, что интерес есть, тем более поступали заявки на съемки из школ. До режима самоизоляции успели снять 25 видеороликов, которые выкладывали до середины июля по одному-два в неделю. Проект набрал более 70 тысяч просмотров.

К 1 мая в нашем районе всегда тщательно готовили торжественное открытие Доски почета. Идею сделать открытие в 2020 году в режиме онлайн поддержал глава района. Этот фильм набрал 5800 просмотров и вызвал много положительных откликов. А когда стало ясно, что не будет общего сбора ко Дню работников сельского хозяйства, самому большому после Дня Победы нашему празднику, глава района настоял на видеопрезентации постановления об итогах трудового соперничества. Мы сделали четыре выпуска (по блокам: первые места среди организаций, победители в растениеводстве, в животноводстве и среди молодежи), которые выкладывали 27 ноября через небольшие промежутки времени. За неделю каждый ролик набрал от 4,7 до 5,5 тысячи просмотров.

Конечно, готовить такой контент для соцсетей на постоянной основе трудозатратно, но использовать при реализации редакционных проектов эти платформы нужно.

Чтобы край свой познавать

Как бюджетное учреждение мы не можем участвовать в грантах, но для привлечения средств для решения проблем территории создали общественную организацию «Лидеры, Юнкоры, Краеведы, Селькоры» («ЛЮКС»). В нашей копилке много дел, которые приносят реальную пользу районному сообществу.

Реализуя проект «Межмуниципальная творческая лаборатория «Чтобы край свой познавать, надо умным, ловким стать», на средства Фонда президентских грантов мы построили в Одесском районе скалодром, где сейчас занимаются около 400 детей. Итогом регионального проекта «Учимся вместе с Лешкой» стало открытие групп развития в селах района, где нет детских садов, и оснащение их пособиями и развивающими играми. На средства областных и президентских грантов мы издали несколько краеведческих книг, пополнив фонды библиотек района.