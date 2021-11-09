Как во время пандемии журналисты газеты «Пламя» оказывали психологическую помощь читателям

Как оценить нужность проекта, его успешность? Прислушиваясь к мнению наших читателей, для которых мы работаем, пишем, творим. Потерять уважение этих людей гораздо страшнее, чем потерять доходы от рекламы
Когда практически все организации района закрыли на карантин, а работников перевели на удаленку, редакция работала в прежнем режиме. Наша газета печаталась даже во время Великой Отечественной войны, и мы не могли допустить, чтобы какой-то, пусть и страшный, вирус остановил выпуск издания. Более того, постарались сделать все возможное, чтобы поддержать читателей, дать им возможность по-прежнему пользоваться нашими услугами. Учет денег от рекламы в бюджетном учреждении строгий, но мы стали принимать объявления и поздравления от жителей сел в любом доступном им виде: СМС-сообщениями, в нашей группе в «Одноклассниках», по WhatsApp, звонком на телефон сотрудника. Опубликовали свои личные контакты. Объявления брали в долг, и не было случая за этот год, чтобы кто-то не рассчитался.
В первый месяц пандемии журналистам нередко приходилось оказывать психологическую помощь жителям, особенно пожилым: объяснять, утешать, выслушивать. Выстраивать работу тоже пришлось по-другому. Если раньше в приоритете были личные встречи и поездки и в каждый номер включались материалы и информации не менее чем из пяти сел района, то теперь корреспонденты добывали сведения по телефону, и в газету попадали фото, сделанные читателями на смартфоны, иногда не самого лучшего качества.
Товар первой необходимости
Еще одну проблему пришлось решать, используя свои ресурсы, — как доставлять газету, которую читатели сами забирают в редакции. В реестре — более сотни адресов таких подписчиков по райцентру, кроме организаций. Предупредив читателей по телефону, целый месяц по пятницам сотрудник рекламного отдела, облачившись в халат, надев маску и перчатки, объезжал все эти адреса, опуская газету в почтовый ящик. Нередко наши читатели высматривали редакционный автомобиль из окон или встречали на крыльце, а еще звонили, беспокоясь, привезут ли сегодня газету. В эти дни мы особенно остро ощущали нужность нашего издания людям. А значит, и нашей работы.
С первой недели карантина резко обрушились рекламный рынок и продажи газеты. В райцентре вначале закрыли даже магазины, которые торговали нашими газетами, не могли получать свежие номера и сотрудники ушедших на карантин организаций, куда мы доставляли газету сами. Через две недели, когда появился список товаров первой необходимости, которыми можно было торговать, мы убедили местную власть добавить в него газету «Пламя всегда с вами». Это предложение поддержали, но людей в магазинах было мало, и 500—600 экземпляров — почти вся розница — возвращались в редакцию. Только почтальоны исправно носили газеты по селам. К счастью, почтовая подписка — это основная часть нашего тиража. Сотрудничество с «Почтой России» и те усилия, которые мы прилагаем, чтобы ее сохранить, окупились именно в пандемию.
Анализируя предыдущий опыт и реалии сегодняшнего дня, все же считаю, что доставка «Почтой России» — оптимальная для сельской местности, где «убитые» дороги, а жителей в селах с каждым днем становится меньше. Несколько лет у нас работала собственная служба подписки и доставки, которую помог организовать начальник районного отделения банка. Доставляя деньги и документы в сельские филиалы района, банковский автомобиль привозил и нашу газету. Читателям ее разносили оформленные на работу сотрудники альтернативной доставки, зарплату им платили мы с Центром занятости населения 20 на 80% (была такая федеральная программа для потерявших работу граждан). И если в первые два года это был очень выгодный проект, то затем, когда соотношение с центром занятости по оплате поменялось с точностью до наоборот, содержать альтернативную доставку стало невыгодно: практически все доходы от редакционной подписки съедали выплаты заработной платы и налоги. Отделения банков в селах закрывались, их функции стали выполнять почтальоны, через автобусные маршруты наладить своевременную и качественную доставку не получилось, и через четыре года мы от нее отказались.
Мы пробовали сотрудничать по доставке с предпринимателями, работающими в селах, но сейчас остался только один, который самостоятельно берет газеты в редакции и торгует ими в своих магазинах. Остальные продажи — в райцентре. И это оправданно, потому что здесь живет большая часть жителей района, а сельчане из отдаленных сел и деревень приезжают на субботний базар, в сетевые магазины, расположенные в райцентре, и по пути могут купить нашу газету.
Объявляя новую подписную кампанию, мы объявляем и очередной конкурс для почтальонов, стимулируя их работу, стараемся бережно относиться к партнерам — сельским почтальонам, хотя с начальниками отделений почтовой связи ругаемся частенько.
Доходы до и после
Непонятное будущее, в том числе и ценовая политика на полиграфическом рынке, не позволяло строить долгосрочную стратегию. Мы долго раздумывали над каталожной ценой, не объявили досрочную подписку, а затем, при составлении паспорта издания на второе полугодие 2020 года, было принято решение перейти с 16 на 12 полос. На этой позиции стоим и сегодня. Но от красочности пока не отказались: хоть и дорого, но настроения и оптимизма чуть-чуть сельчанам прибавляет. А это большое дело, когда вокруг тяжело болеют и умирают родные и друзья.
В нашей газете полосу занимает классифайд — личные объявления читателей, еще полоса — поздравления сельских жителей, в том числе и коллективные. Подписаны договоры о размещении поздравлений именинников со всеми сельскими поселениями. Грустно было смотреть, что вместо полосы поздравлений в каждом номере шли блоками извещения о смерти или соболезнования родным. И тем не менее объем местной социальной информации не сократился, а ее у нас читают в первую очередь: район небольшой, люди друг друга знают, компактно проживают и родственники.
Другое дело — модульная реклама. Ее в газете практически не осталось. Не стало заказов на изготовление бланочной продукции, без дела стоял и режущий плоттер, на котором мы оказывали услуги по изготовлению вывесок-режимок и аншлагов на дома. Уже по итогам года мы посчитали, что потеряли более 300 000 рублей дохода, тогда как до пандемии, в 2019 году и три предшествующих года, зарабатывали примерно одинаковую сумму — 3 620 000 рублей. Для нашего небольшого издания это солидная сумма, и потери были большие. Как ни прискорбно об этом писать, но ушло из жизни и очень много наших верных друзей, читающих издание десятки лет.
Сейчас состояние дел несколько лучше, но только потому, что в августе-сентябре идет предвыборная агитация, и мы зарабатываем деньги, заключая договоры с партиями и кандидатами на размещение политической рекламы. По доходам за восемь месяцев мы имеем лучший финансовый результат за последние пять лет. Но ведь и расходы растут: цены на полиграфию, «коммуналку» не стоят на месте.
Тысячи просмотров
Коллектив редакции с 2015 по 2019 годы работал в усеченном составе, куда входили всего два творческих сотрудника вместе с редактором. Поэтому распылять силы было нельзя: вкладывались в то, что приносит деньги на жизнь. У нас это бумажная газета. Соцсетями занимались от случая к случаю, если того требовали время и ситуация: к избирательной кампании, например. Но мы понимали, что информационное поле района не заканчивается страницами газеты, поэтому пытались найти в соцсетях свой путь, наполнить свои страницы качественным контентом.
Мы учили детей монтировать краеведческие ролики. Они размещались в нашей группе в «Одноклассниках», набирая по 30—40 тысяч просмотров, вдвое увеличилось и количество друзей газеты в группе.
Осенью 2019 года редакционный коллектив запустил проект «Начните с нами! Начните сейчас!». Его мы планировали завершить в апреле 2020 года, наградив активных участников на мероприятии к юбилею газеты. Еженедельно посещая занятия тренажерных и спортивных залов райцентра и выкладывая ролики в «Одноклассниках», мы хотели своим примером привлечь сельских жителей к регулярным занятиям спортом и к сдаче норм ГТО. Некоторые пользователи так «подсели» на эти фильмы, что когда из-за пандемии был остановлен этот проект, редакцию донимали звонками с просьбами продолжить занятия. Было изготовлено восемь видеофильмов с нашими занятиями, и еще четыре прислали читатели. Каждый выпуск в день выхода смотрели от двух до девяти тысяч пользователей.
В январе 2020 года, планируя работу к 75-й годовщине Победы, мы сразу решили задействовать нашу аудиторию в соцсетях в проекте «Живая память»: нужно было прочитать стихотворение о войне и рассказать о своем родственнике, участвовавшем в этих событиях. Старт проекта 2 января получился удачным — 9 тысяч просмотров. Мы поняли, что интерес есть, тем более поступали заявки на съемки из школ. До режима самоизоляции успели снять 25 видеороликов, которые выкладывали до середины июля по одному-два в неделю. Проект набрал более 70 тысяч просмотров.
К 1 мая в нашем районе всегда тщательно готовили торжественное открытие Доски почета. Идею сделать открытие в 2020 году в режиме онлайн поддержал глава района. Этот фильм набрал 5800 просмотров и вызвал много положительных откликов. А когда стало ясно, что не будет общего сбора ко Дню работников сельского хозяйства, самому большому после Дня Победы нашему празднику, глава района настоял на видеопрезентации постановления об итогах трудового соперничества. Мы сделали четыре выпуска (по блокам: первые места среди организаций, победители в растениеводстве, в животноводстве и среди молодежи), которые выкладывали 27 ноября через небольшие промежутки времени. За неделю каждый ролик набрал от 4,7 до 5,5 тысячи просмотров.
Конечно, готовить такой контент для соцсетей на постоянной основе трудозатратно, но использовать при реализации редакционных проектов эти платформы нужно.
Чтобы край свой познавать
Как бюджетное учреждение мы не можем участвовать в грантах, но для привлечения средств для решения проблем территории создали общественную организацию «Лидеры, Юнкоры, Краеведы, Селькоры» («ЛЮКС»). В нашей копилке много дел, которые приносят реальную пользу районному сообществу.
Реализуя проект «Межмуниципальная творческая лаборатория «Чтобы край свой познавать, надо умным, ловким стать», на средства Фонда президентских грантов мы построили в Одесском районе скалодром, где сейчас занимаются около 400 детей. Итогом регионального проекта «Учимся вместе с Лешкой» стало открытие групп развития в селах района, где нет детских садов, и оснащение их пособиями и развивающими играми. На средства областных и президентских грантов мы издали несколько краеведческих книг, пополнив фонды библиотек района.
С конца сентября началась реализация еще одного проекта. «Реабилитационный центр — остров здоровья» подразумевает апробацию программы социализации детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Этот центр расположен и работает на территории Одесского района. Помещают сюда детей со всех уголков Омской области на время — от трех до шести месяцев, — пока родители не бросят пить или пока найдут подходящую приемную семью. Во время пандемии дети оказались в полной изоляции: они не могут выходить за пределы реабилитационного центра. На средства, выделенные на проект, мы построим на территории спортивный городок. Члены попечительского совета проведут беседы о нравственности и игровые занятия по правилам поведения в общественных местах, почитают сказки на ночь, познакомят, пусть и онлайн, с одесситами, которые ведут здоровый образ жизни. Программа рассчитана на три месяца.
В январе 2020 года, в Год памяти и славы, мы решили соединить две электронные базы данных участников Великой Отечественной войны, призванных из Одесского района — погибших на фронтах и вернувшихся домой с победой. Еще к 70-летию Победы такие базы собирали в каждом районе. Списки хранит районный музей, они размещены на портале «Омская губерния». Но за эти годы работники музея продолжали пополнять материалы, искали газетные публикации, сведения о наградах, о подвиге земляков. Родственники приносили фотографии и письма.
Эти базы данных сотрудники редакции собирают в единую серию книг для семейного чтения. Ее название — слова известной песни из кинофильма «Офицеры»: «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой». Тираж каждого выпуска — 300 экземпляров, по числу фамилий, опубликованных в сборнике. Книги передаются бесплатно в библиотеки и музеи района и в семьи родных фронтовиков.
Работу над сборником ответственный секретарь Олеся Ринас, дизайнер Ирина Ситнева и ветеран журналистики Татьяна Пелих ведут в свободное от работы время на волонтерских началах, поэтому предпечатная подготовка продвигается не так быстро. Первые два выпуска вышли на средства редакции, на третью книгу деньги дал местный предприниматель. А в конце 2020 года мы получили средства на издание пяти сборников из бюджета района, участвуя в конкурсе субсидий главы района на развитие гражданских инициатив. Но это не просто работа — это священный долг перед предками и на благо будущих поколений. Интерес к проекту большой, да и мы стараемся рассказать о нем при любой возможности. Это уже задача редактора — искать деньги и продвигать проект: выступаем по радио, презентуем книгу в Омском областном отделении Союза журналистов России, выкладываем информацию о выходе новых сборниках и отклики в социальных сетях.
Полезное чтение для всей семьи
Так мы позиционируем свою газету. В начале года при определении приоритетных направлений и сквозных тем учитываем наше кредо. В 2021 году мы обратились к вечным темам: краеведению, патриотическому воспитанию и сохранению семейных ценностей.
По инициативе друга газеты, руководителя поискового отряда «Звезда» и заведующего музеем истории, культуры и быта в селе Желанном Александра Лонского, провели акцию «Горсть памяти священной войны». Она была заявлена годом ранее, но отложена из-за пандемии. Общественники девяти сельских поселений провели митинги и набрали землю на сельских мемориалах воинам Великой Отечественной войны в кисеты, сшитые работниками редакции. Эту землю Александр Иванович увез на «Вахту памяти» и рассыпал в лесах под Ленинградом на солдатских захоронениях. Наши кисеты, наполненные землей на местах сражений, он привез накануне 9 мая в Одесское. Эту землю торжественно рассыпали на митингах в День Победы во всех населенных пунктах. Информация о ходе проекта публиковалась в газете, знакомились с ней и наши друзья в социальных сетях. Количество просмотров свидетельствовало о том, что тема Великой Отечественной войны продолжает находить горячий отклик в сердцах читателей.
Задача издания — рассказать о неравнодушных людях, об их добрых инициативах. И этот рассказ может продолжаться в нескольких номерах. Так вышло с празднованием 100-летия деревни Херсонки, которая в 1973 году исчезла с карты Одесского района. Готовясь к юбилею, потомки перерыли архивы, создали инициативную группу в «Одноклассниках», собрали сотни фотографий и воспоминаний, сочинили песни и стихотворения, сняли видеофильм. Конечно, редакция не могла остаться в стороне от такого события. Краеведческий материал, собранный потомками и старожилами села в обработанном виде, уже опубликован в четырех номерах этого года. И продолжение будет, потому что на него есть спрос.
Нестандартно для нашего издания мы подошли в этом году и к семейной теме. Если раньше публиковали семейные истории любви и верности пар, которые прожили вместе 30, 40, 50, 60 лет, то теперь взяли в фокус молодые пары. Название проекта — «РодДом», оно символизирует тепло родительского дома, поддержку близких. Каждый выпуск посвящен определенной теме: роли отца в семье, воспитанию приемных детей, образованию второго брака, созданию многодетной семьи. И, что отрадно, молодежь идет на контакт, откровенно рассказывая о своих проблемах. На страницах «РодДома» советами делятся психолог, воспитатель, логопед, опытные родители. Ведущая проекта обозреватель Наталья Гиль — молодая мама двух дочерей, которая легко находит контакт со своими собеседниками. Проект полюбился и читателям старшего поколения. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который мы проводим дважды в год, при подведении итогов розыгрыша призов на приз газеты.
«Одаренные дети» — эта тематическая полоса возникла спонтанно. Слишком уж много мы писали о спортивных достижениях школьников в прошлом году, а о детях, имеющих другие таланты и увлечения, рассказывали обидно мало. Вот и исправили оплошность.
В районной газете к читателям у нас отношение благоговейное, даже к тем, кто ругаться приходит. Они выкладывают из семейного бюджета 600 рублей за подписку, читают наши материалы, дают обратную связь — что же лучше может быть для автора? Только их душевное отношение к журналистам. Как баночка варенья, припасенная пожилой сельчанкой для нас к празднику прессы, или букет из сладкого перца, который недавно вручил коллективу один из тех читателей, кто забирает газету по пятницам в редакции.
Газета «Пламя всегда с вами» (прежние названия — «Одесская правда», «Пламя») издается с 1935 года. Выходит один раз в неделю. Объем — 12 полос. Тираж — 2600 экземпляров. Учредители: министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской области, администрация Одесского муниципального района Омской области, бюджетное учреждение Омской области «Редакция газеты «Пламя всегда с вами».
Сайт: odesskoe-plamy.ru.