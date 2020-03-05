Центр защиты прав СМИ запустил сбор денег на создание «Правового справочника пользователя интернета»

Центр защиты прав СМИ запустил сбор денег на сайте Planeta.ru. Цель: создать бесплатное мобильное приложение, которое поможет пользователям интернета разобраться в законах, защищать свои права и не нарушать чужие:

В последние годы мы стали замечать, что к нам обращаются за помощью все больше обычных людей – блогеров, фотолюбителей, пользователей соцсетей. Законов, регулирующих интернет, много, и они постоянно меняются. И мы решили сделать мобильное приложение, которое поможет пользователям не нарушать законы в виртуальном мире.

Что будет в приложении? Четкие и понятные обычному человеку рекомендации:

• как не нарушить законы об экстремизме и оскорблении власти;

• как соблюдать законы о частной жизни, персональных данных и праве на информацию;

• как защищать свое авторское право и не нарушать чужое?

• как уберечься от исков о защите чести, достоинства и деловой репутации и уголовных дел о клевете?

• где можно и нельзя фотографировать и снимать видео?

• как отстоять свое право на доступ к информации.

Кроме этого, в приложении будут:

• ответы на часто задаваемые вопросы;

• форма для связи с нашими юристами для индивидуальных консультаций;

• тесты, комиксы и игры, чтобы информация усвоилась лучше.

Центр защиты прав СМИ — некоммерческая организация, существующая уже 23 года. Ее представители бесплатно защищают в судах и консультируют по правовым вопросам СМИ, журналистов, фотографов и блогеров.

На создание приложения авторам проекта нужно 330 тысяч рублей:

330 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на создание основной части мобильного приложения, в котором будут тексты правовых рекомендаций и тесты. Если мы соберем 450 тыс. рублей, то сможем добавить в приложение мультимедиа и комиксы, если 600 тыс. рублей — осуществим свою давнюю мечту: разработаем и добавим в приложение игру.

В случае успешного завершения проекта, приложение будет запущено в начале 2021 года.

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