Редакционные планерки в эпоху вечного цейтнота и высоких технологий

Время — деньги. Избито, но все еще справедливо. Особенно если мы говорим о жизни современных медиа, которые существуют в условиях постоянной конкуренции за внимание переменчивого и требовательного читателя в режиме 24 / 7 / 365. Работать в таком графике сложно: чтобы ничего не потерять, не забыть, не упустить, необходимо постоянно быть на волне информационного потока, выдерживать серьезные физические и эмоциональные нагрузки и, в конце концов, попробовать не сойти с ума от переутомления. Один из инструментов, который давно придумали руководители редакций для организации рабочего процесса, и по сей день работает — планерки. При этом в каждом СМИ есть свои правила и традиции проведения совещаний, но факт остается фактом: лучшего способа охватить всю информационную повестку пока не нашли.

СПИСОК ДЕЛ

Традиционно редакционные совещания проводятся с определенной периодичностью, чтобы установить общие и индивидуальные цели / задачи на конкретный отрезок времени. Чаще всего речь идет о планах на неделю либо, если впереди какое‑то особо крупное и важное мероприятие, проводится отдельное собрание. Одним из ключевых моментов, после определения текущих приоритетов, является оценка эффективности — что мы сделали за минувший отрезок времени, что получилось, а что нет и почему, как сделать лучше.

Многие редакции сегодня постепенно уходят от привычного формата планерок, оставляя для очных встреч наиболее важные вопросы. «Текучка» же решается с помощью мессенджеров и Google‑документов.

Женя: «Еженедельных планерок у нас давно нет, но примерно раз в месяц мы собираемся на так называемое «тактическое планирование», на котором обсуждаем итоги месяца (отчеты по посещаемости, просмотрам и т. п.), а также планируем показатели на следующий месяц, обсуждаем количество и тематику материалов. Для таких планирований обычно собираемся в кафе «под чай», изредка — в офисе».

Игорь: «На планерках обсуждаются важные вопросы, распределяются обязанности, определяются основные векторы работы, расписываются задания для каждого, устанавливаются дедлайны. Чаще всего встречи проходят лично, если есть необходимость, то человек выходит на связь онлайн, если не пребывает в нужный момент в редакции».

Инга: «Я уже давно не работаю там, где остались планерки. Бывают какие‑то глобальные вопросы, по которым приходится собираться. Например, обсудить глобальную стратегию работы. Но мелкие вопросы, особенно каждодневные, сегодня можно решать удаленно».

Андрей: «У нас телеканал, поэтому по вечерам после выпуска новостей все остаются для разбора материалов, сюжетов, новостей. Идет проработка «затыков», ошибок в стендапах, говорим об операторской работе, косяках и других подобных вещах».

Анна: «У нас в редакции осталось тематическое планирование. Как правило, все проходит в формате мозгового штурма: участники накидывают темы, идеи, просто какие‑то зафиксированные накануне факты, наблюдения. Затем происходит, как правило, долгая дискуссия. К темам, на которых остановились, подбираем примерный жанр, формат. Темы распределяются по журналистам редактором после планирования в индивидуальном общении».

Олег: «Планерки проводятся раз в неделю для того, чтобы обсудить информационные поводы, а также для того, чтобы определить, кто, когда и какие посещает мероприятия. Если это «горячий сезон», например выборы, то планерки могут проходить несколько раз в день».

Женя: «С ужасом вспоминаю традиционные планерки в одной из газет, где работала раньше. Они были всегда в один и тот же день недели и время (12.00), порой затягивались на несколько часов из‑за длительных выступлений шефа, и я не припомню от них сколь‑нибудь полезных результатов».