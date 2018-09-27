Редакционные планерки в эпоху вечного цейтнота и высоких технологий

Правила и традиции проведения планерок в разных редакциях
Время — деньги. Избито, но все еще справедливо. Особенно если мы говорим о жизни современных медиа, которые существуют в условиях постоянной конкуренции за внимание переменчивого и требовательного читателя в режиме 24 / 7 / 365. Работать в таком графике сложно: чтобы ничего не потерять, не забыть, не упустить, необходимо постоянно быть на волне информационного потока, выдерживать серьезные физические и эмоциональные нагрузки и, в конце концов, попробовать не сойти с ума от переутомления. Один из инструментов, который давно придумали руководители редакций для организации рабочего процесса, и по сей день работает — планерки. При этом в каждом СМИ есть свои правила и традиции проведения совещаний, но факт остается фактом: лучшего способа охватить всю информационную повестку пока не нашли.
СПИСОК ДЕЛ
Традиционно редакционные совещания проводятся с определенной периодичностью, чтобы установить общие и индивидуальные цели / задачи на конкретный отрезок времени. Чаще всего речь идет о планах на неделю либо, если впереди какое‑то особо крупное и важное мероприятие, проводится отдельное собрание. Одним из ключевых моментов, после определения текущих приоритетов, является оценка эффективности — что мы сделали за минувший отрезок времени, что получилось, а что нет и почему, как сделать лучше.
Многие редакции сегодня постепенно уходят от привычного формата планерок, оставляя для очных встреч наиболее важные вопросы. «Текучка» же решается с помощью мессенджеров и Google‑документов.
Женя: «Еженедельных планерок у нас давно нет, но примерно раз в месяц мы собираемся на так называемое «тактическое планирование», на котором обсуждаем итоги месяца (отчеты по посещаемости, просмотрам и т. п.), а также планируем показатели на следующий месяц, обсуждаем количество и тематику материалов. Для таких планирований обычно собираемся в кафе «под чай», изредка — в офисе».
Игорь: «На планерках обсуждаются важные вопросы, распределяются обязанности, определяются основные векторы работы, расписываются задания для каждого, устанавливаются дедлайны. Чаще всего встречи проходят лично, если есть необходимость, то человек выходит на связь онлайн, если не пребывает в нужный момент в редакции».
Инга: «Я уже давно не работаю там, где остались планерки. Бывают какие‑то глобальные вопросы, по которым приходится собираться. Например, обсудить глобальную стратегию работы. Но мелкие вопросы, особенно каждодневные, сегодня можно решать удаленно».
Андрей: «У нас телеканал, поэтому по вечерам после выпуска новостей все остаются для разбора материалов, сюжетов, новостей. Идет проработка «затыков», ошибок в стендапах, говорим об операторской работе, косяках и других подобных вещах».
Анна: «У нас в редакции осталось тематическое планирование. Как правило, все проходит в формате мозгового штурма: участники накидывают темы, идеи, просто какие‑то зафиксированные накануне факты, наблюдения. Затем происходит, как правило, долгая дискуссия. К темам, на которых остановились, подбираем примерный жанр, формат. Темы распределяются по журналистам редактором после планирования в индивидуальном общении».
Олег: «Планерки проводятся раз в неделю для того, чтобы обсудить информационные поводы, а также для того, чтобы определить, кто, когда и какие посещает мероприятия. Если это «горячий сезон», например выборы, то планерки могут проходить несколько раз в день».
Женя: «С ужасом вспоминаю традиционные планерки в одной из газет, где работала раньше. Они были всегда в один и тот же день недели и время (12.00), порой затягивались на несколько часов из‑за длительных выступлений шефа, и я не припомню от них сколь‑нибудь полезных результатов».
АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ «РЕАЛЬНЫХ» (ОФЛАЙН) ВСТРЕЧ:
• дисциплина (опрошенные редакторы считают, что личное внушение более эффективно, нежели опосредованное);
• наглядность (больше возможностей продемонстрировать и обсудить результаты работы);
• контакт (поддержание позитивной атмосферы в коллективе и ощущения единой команды);
• удобство (гораздо легче воспринять разные точки зрения, услышанные одну за другой, нежели листать километры переписки, отыскивая нужный момент).
АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ ОНЛАЙН‑ПЛАНИРОВАНИЯ:
• время, время и еще раз время (планирование онлайн занимает гораздо меньше времени, нежели реальные встречи);
• оперативность (решить неожиданно возникающие вопросы в режиме онлайн намного быстрее, чем собирать в одном месте членов редакции, которые задействованы в выполнении редакционных заданий);
• эффективность (больше конкретных решений, меньше «воды» и отвлечений на посторонние темы);
• своевременность (онлайн можно собрать коллектив именно в тот момент, когда возникает острый вопрос, а не откладывать его решение до момента, когда все смогут прибыть в редакцию).
Инга: «Планирование, как и сама работа, часто не требует присутствия в офисе. Хватает всевозможных соцсетей и мессенджеров, чтобы оперативно обсудить все вопросы. Я думаю, что те редакции, которые пока требуют сидения в офисе, тоже когда‑то придут к новому формату. Сейчас все ушли в интернет. Все с ним связано. Считаю, глупо тратить свое личное и рабочее время для поездок в офис через весь город. Это ужасает. И пробок меньше будет, если все будут сидеть дома».
ТЕХНОЛОГИИ В ПОМОЩЬ
Из всего многообразия онлайн‑инструментов чаще всего для планирования и координации деятельности редакции и журналисты используют мессенджеры и возможности Google‑документов.
Женя: «Гуглдоки используем часто, в том числе для того, чтобы все могли видеть результаты работы по отчетам, контролировать работу внештатников. Вся работа редакции происходит в telegram‑канале либо по скайпу (как запасной вариант, так как мы не работаем в офисе)».
Анна: «Все темы по рубрикам фиксируются в Google‑таблице, куда все имеют доступ. Планирование уже готового контента происходит в сервисе Trello, куда имеют доступ контент‑менеджеры, выпускающие редакторы, переводчики (издание двуязычное)».
Игорь: «Планерки проходят раз в неделю, бывает, раз в полторы (темы для раздела новостей не обсуждаются, они аккумулируются отдельным подразделением, так как новости у нас не эксклюзивны). Происходят только онлайн, в Telegram. Замечено, что в нашей редакции в формате онлайн участники активнее, смелее, им легче аргументировать, выражать несогласие».
Олег: «Для удаленного общения обычно используется скайп. В других средствах связи создаются специальные группы, в которых могут решаться как срочные вопросы, так и вопросы планирования рабочего процесса».
А может, не надо?
Может. Сегодня часто можно услышать о потерянном на планерках времени. Коллеги-журналисты признают, что формат многочасовых собраний постепенно отходит в прошлое, однако при этом отмечают важность «живого» контакта. И речь тут идет не столько о непосредственно планировании, сколько о формировании и поддержании отношений внутри коллектива, которые все равно так или иначе будут влиять на работу.
В любом случае выбор за редакцией: именно ей решать, как организовать работу таким образом, чтобы быть в топе.