«Планёрка» запустила питерский филиал

Спустя полгода «Планёрка» вновь запустила «питерский филиал». В отдельном Telegram-канале будут публиковать смешные и нелепые заголовки именно из петербургских СМИ.

«Наконец-то у "Планёрки" появился и питерский «филиал»! Все, кто связан с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью — подписываемся на Планёрку Питер! Читаем, присылаем посты, обсуждаем жизнь местной медиатусовки», — сообщается в Telegram-канале основной «Планёрки».

Канал «Планёрка Питер» появился еще в конце апреля 2021 года. Но уже через неделю — в начале мая — его забросили. Следующие посты датируются серединой января 2022 года.

По словам основателя проекта Александра Литвинова, весной «Планёрка» просто экспериментировала, но только сейчас окончательно запустили «питерский филиал». Потребность в региональном канале возникла давно, но не было людей.

Источник: Лениздат