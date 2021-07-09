Как устроена Platforma ¾ : о секрете популярности, способах монетизации и волгоградском трамплине

Они называют себя интернет-журналом, который ищет смысл жить в самом депрессивном городе-миллионнике страны. На момент создания медиапроекта Волгоград оказался на первом месте в антирейтинге. Список выстраивался на основе нескольких критериев: вопрос безработицы, наличие креативных пространств, статистика уезжающей молодежи. Platforma ¾ спорит с данными и меняет город изнутри.

Мы поговорили с основателем проекта Владиславом Якуниным. Узнали, как университетское медиа ВолГУ-Life стало главным ресурсом о культуре 34-го региона и в чем проблема региональных проектов.

— Как боретесь с образом грустного города?

— Медиа нашего формата, нами организованные кинопоказы, вечеринки, гаражные маркеты — всё направлено на создание досуга. Мы рассказываем о тех, кто совершенствует город, люди узнают, что в Волгограде есть чем заняться в пятницу вечером. Миссия «Платформы» — донести информацию о вещах, ради которых тут стоит остаться.

Волгоград пережил Ренессанс в 2018 году, во время активной работы «Платформы». Не знаю, так совпало или нам удалось повлиять на это. Тогда было много объединений, которые создавали движ в городе. Сейчас они уехали. Кто в Москву, кто в Питер. Я передал руководство журнала редакторам и переехал из Волгограда сначала в Сочи, потом — в Москву. Волгоград снова стал депрессивным городом.

Мы как-то устраивали дискуссию «Как заработать на вечеринке?», приглашали экспертов. Итог дискуссии: никак. Если ты через какое-то время понимаешь, что не можешь заработать на своем деле, энтузиазм заканчивается. Все, в том числе и я, верили, что возможно создать крутое комьюнити и монетизировать проект. Представляли, как люди в Москве будут говорить «О, знаете, в Волгограде такие ребята! Это просто южная столица всех дел в мире». Но осознав, что денег это не принесет, все рассредоточились по понятным с точки зрения заработка проектам. Сложно заработать на культуре и арт-деятельности. Другие посмотрели и поняли, что лучше и не пытаться.

— А какими способами пытались зарабатывать?

— Кнопка донатов, мерч, платные мероприятия, небольшая кофейня-эксперимент под своим брендом. Было интересно, как работают разные виды монетизации. Все зависит от того, насколько сильное и богатое у тебя комьюнити. У нас было среднее: по десятибалльной шкале я бы оценил на семерку. Оно не было богатым, мы всегда были молодежным медиа для аудитории 18–22 лет.

Мы запустили мобильное приложение вместе со студией мобильных разработок Unit Bin. Это единственный проект, который мог бы дать хорошие деньги. С нами сотрудничало 20–25 локальных проектов: бургерные, кофейни, сеть «Суши Весла», чайные, цветочные студии. Все они давали скидку в 30% на свой продукт для участия в нашей программе партнеров.

За 300 рублей в месяц можно было подписаться на пакет скидок. Тоже не особо окупилось. Остается классическая реклама. К нам приходило три-четыре рекламодателя в месяц. Но это не те рекламодатели, на деньги которых ты можешь содержать редакцию. Все упирается в то, что это региональный проект.

Как-то приходил МТС с новым тарифом. Мы сделали нативную рекламу: «15 вещей до 600 рублей, которых не хватает в Волгограде». И в конце: «Вот 16-я вещь, которой вам не хватало — тариф МТС. Держите, ребята». Получили какие-то деньги, поделили между собой, отметили, кто-то ролики купил. Тогда мы работали ради опыта.

— Чем Platforma 3/4 отличается от конкурентов?

— На тот момент конкуренции не было. Если не считать «Блокнот», «АиФ», которые писали о бытовухе, судах, дорогах, губернаторах. Мы — о креативной индустрии города. Мы первые в Волгограде начали делать об этом новости в телеграм-канале, запустили дизайнерские сторис с удобным форматом.

В этом и была уникальность, такого раньше никто не делал. Мы были дерзкими. Журналистика должна быть нейтральна? Ничего подобного. Она должна выражать взгляды той аудитории, на которую хочет влиять. Мы оставались медиа с правом критиковать и хвалить. Это влияло на нашу популярность. Даже люди, которые о нас не слышали, узнавали от своих друзей о том, что мы кого-то захейтили — сарафанное радио.