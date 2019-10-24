Платформа Medium начнет платить авторам за время чтения материалов

Платформа для социальной журналистики Medium изменила правила монетизации для пользователей: теперь авторы будут получать гонорар за время чтения материала, а не за «аплодисменты» (аналог лайков), сообщила в своем блоге представительница Medium Эмма Смит.

Время чтения является наиболее объективным показателем качества, ведь некоторые читатели могут забывать об аплодисментах, считают в компании. Medium определяет сумму выплаты на основе активного времени чтения: оставленная открытой вкладка браузера не будет учитываться.

Кроме того, платформа измеряет не только время чтения одного текста, но и суммарное время, которое постоянные читатели тратят на материалы одного автора.

Medium изменит и период расчётов статистики с еженедельной на ежедневную, а также добавит новые метрики в измерение аудитории.

Компания начала платить авторам в 2017 году. С тех пор Medium выплатил более $6 млн 30 тысячам писателей.

Российская платформа «Яндекс.Дзен» использует дочитывания, чтобы определить, может ли автор подключить монетизацию: для этого нужно набрать не меньше 7 тысяч дочитываний на протяжении семи дней. При этом среднее время прочтения материала должно превышать 40 секунд. Когда порог дочитываний будет пройден, на панели автоматически появится опция подключения монетизации, и в блоге появится реклама.