Платформу «Яндекс.Эфир» откроют для видеоблогеров

«Яндекс» предложит создателям видеоконтента размещать его в сервисе «Яндекс.Эфир» с возможностью монетизации. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В «Яндексе» пояснили, что ранее видеосервис транслировал в основном телепередачи, фильмы, сериалы, мультфильмы, спортивные события, музыкальные клипы и другой «традиционный для телеэфира контент», а недавно стал добавлять ролики известных видеоблогеров, среди которых — Настя Ивлеева, Юлия Высоцкая, Влад Бумага:

Теперь предложить свое видео зрителям «Эфира» могут все, кто создает видеоконтент высокого качества. Лучший контент будет показываться в тематических каналах «Эфира», а также может быть показан на главной странице «Яндекса».

Все ролики будут проходить модерацию, а их авторы смогут зарабатывать на «мультироллах» или нативной интеграции брендов в контент. Компания также планирует финансово поддерживать талантливых авторов и помогать им в создании и продвижении контента, сообщили в «Яндексе». Там добавили, что в «Эфир» смогут попадать и авторы видеороликов для «Яндекс.Дзена», которые делают профессиональный контент.