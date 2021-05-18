Платная подписка Twitter будет стоить почти $3 в месяц

Платформа микроблогов Twitter работает над введением платной подписки и новыми функциями. Платная подписка будет называться Twitter Blue и стоить $2,99 в месяц, сообщила исследователь приложений Джейн Манчун Вонг на своей странице в Twitter.

Платный аккаунт позволит использовать новые функции, например, кнопку для отмены отправки сообщений. Также появится возможность объединения сообщений в коллекции и другие функции.

Вместе с этим отмечается совмещение платной подписки в Twitter с функционалом сервиса Scroll, который недавно был приобретен Twitter. Scroll ­- это платный сервис, он позволяет просматривать сайты партнеров без рекламы.

О том, что Twitter запустит платную подписку, стало известно в феврале. Однако в компании не назвали условий и сроков введения этого сервиса. За счет нововведений компания рассчитывает удвоить свою годовую выручку к 2023 году — до $7,5 млрд, и повышать количество пользователей в среднем почти на 20% каждый год в течение трех лет.