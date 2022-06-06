Успешные платформы планируют платные подписки

Как менялись платформы в погоне за авторами, брендами и подписчиками
Весенние месяцы 2022 года стали большой лихорадкой для медиа и брендов: в марте те и другие искали новые пристанища для общения с аудиторией, подписчики вяло реагировали на миграцию, но, кажется, в начале июня уже можно говорить о первых итогах большой встряски. ЖУРНАЛИСТ проанализировал, как менялись платформы в погоне за авторами, брендами и подписчиками, кто попал в эпицентры скандалов и обсуждений, а где произошел хороший рост активности и монетизации. Мы выбрали пять платформ, внимание к которым со стороны экспертов было наиболее явным.
RuTube выходит из тени
Первые блогеры и рекламодатели перешли на российский видеохостинг Rutube. По данным исследования «Cross Web» от Mediascope, аудитория сервиса значительно выросла за последние два месяца. Охват пользователей взлетел на 161% и к апрелю достиг 16,4 млн человек. Тогда же суточный охват зрителей Rutube усилился на 225% — платформу ежедневно посещали 1,3 млн человек. Как отмечает заместитель генерального директора холдинга «Газпром-Медиа» Александр Моисеев, в марте аудитория отечественного видеосервиса увеличилась двукратно — на тот момент она составляла 25 млн человек.
Тем временем месячная аудитория американского конкурента YouTube в марте-апреле оставалась в пределах 90 млн человек. Блокировка каналов российских медиа и приостановка монетизации не сломила YouTube — он все еще остается самым популярным ресурсом для просмотра видеоконтента в режиме онлайн.
Но и российский сервис RuTube останавливаться не планирует. Платформа пережила редизайн, появились новые функции (например, монетизация контента и донаты). На фоне динамичного перезапуска 9 мая RuTube подвергся хакерской атаке и был недоступен почти трое суток. Некоторые источники сообщали, что сайт не подлежал восстановлению, но в Rutube эту информацию опровергли. Уже к 11 мая видеохостинг работал в прежнем режиме. Специалисты планируют также усилить безопасность. Точные причины произошедшего пока не сообщаются, они будут установлены по результатам расследования.
IT-специалист, директор некоммерческой организации «Общество защиты интернета» Михаил Климарев (признан в России СМИ-«иноагентом») называет разные причины, из-за которых российский «аналог YouTube» мог выйти из строя. Это могла быть как уязвимость перед кибератаками, халатность, внутренний саботаж, так и их сочетание.
VK: запрет эмодзи в рекламе и новые технологии
Еще одним пристанищем для новых пользователей может стать российская соцсеть «Вконтакте». Немного статистики: как сообщает Mediascope, за последние два месяца наблюдался незначительный рост по среднесуточному охвату аудитории VK. Если в феврале этот показатель достигал 46,1 млн человек, то в апреле — 49,2 млн. человек.
Из последних обновлений — VK запустил очередное отдельное приложение «VK Мессенджер» для легкой и удобной переписки. Также платформа «VK Видео» обзавелась новой технологией передачи данных: в мобильных сетях ролики будут стартовать быстрее на 20-25%. Улучшение особенно заметят пользователи с нестабильным интернетом, обещает VK.
Рекламный кабинет тоже подвергся некоторым изменениям. Первое — разработчики запустили платформу, которая объединила в себе основные функции myTarget’а и VK. Второе — в рекламе запретили использовать эмодзи. Нововведение объяснили желанием ограничить искусственное манипулирование пользователем. И третье — текст рекламных постов сократили до двух строчек, хотя количество символов осталось прежним. Пост целиком, как обычно, можно будет посмотреть при нажатии на «Показать полностью».
В конце апреля VK сообщил о покупке сервисов «Яндекса» — «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен». Условия сделки уже утвердили, однако, неизвестно, как подобное объединение отразится на Вконтакте и его пользователях.
Twitter* уходит в закат
Американский сервис микроблогов Twitter*, кажется, не участвует в гонке за пользователями. В пятницу, 13 мая, акции Twitter* потеряли 22% на торгах. Позже стала известна возможная причина резкого падения акций — приостановка сделки на покупку компании со стороны Илона Маска. «Временная приостановка сделки связана с количеством фейковых аккаунтов в социальной сети», — заявляет Маск. Такое количество спам-аккаунтов непривлекательно для инвесторов. В связи с этим команда Маска рассказала о проверке ста случайных аккаунтов. Это стало причиной недовольства руководства Twitter*, которые обвинили Маска в нарушении соглашения о конфиденциальности.
Стоит напомнить о скандале компании с Netflix, когда Twitter* был вынужден признаться в завышении показателей своей аудитории почти на 2 млн в течение последних 3 лет. По словам руководства Twitter*, в течение I квартала 2022 года фейковые аккаунты составили менее 5% активных пользователей.
Существует мнение, что в случае покупки социальной сети Илоном Маском, его приверженность полной свободе слова позволит вернуться на платформу российским медиа. Это может вернуть часть российской аудитории. В таком случае, Илон Маск получит неограниченное право регулировать, кому оставаться в соцсети, а кому быть заблокированным.
До срыва сделки Илон Маск рассказывал, что Twitter* может стать платным для коммерческих и государственных пользователей. Директор по маркетингу Brand Analytics Василий Черный предполагает, что «это будет тарифная сетка, а не единая цена. Для малого бизнеса стоимость может достигать до сотни долларов в год и до тысячи долларов в год для крупного бизнеса».
Стоит отметить, что в России у Twitter* достаточно узкая аудитория. Сейчас часть пользователей покинула соцсеть в связи с ее блокировкой на территории России. Исходя из статистики, опубликованной Brand Analytics за период с 1 февраля по 15 мая 2022 года, наблюдается отрицательная динамика русскоязычных активных авторов в день. Количество опубликованного контента уменьшилось на 39%, а количество активных авторов — на 34%.
Возможно, что в будущем рекламные ресурсы платформы расширятся и она станет более технологичной: криптовалюта, NFT и все, что напрямую связано с блокчейном сможет развиваться стремительнее. Но пока стоит только догадываться, что ждет Twitter* в случае возобновления сделки.
Wildberries открыл свой «Яндекс.Дзен»
С начала года международный маркетплейс Wildberries заметно расширился в разных сферах. Компания — безусловный лидер рынка по количественным показателям согласном данным Data Insight. Компания продолжает внедрять новое — в марте был добавлен функционал «Мой магазин» и «WBGuru». Первый позволяет продавцам самостоятельно создавать страницы магазинов в рамках маркетплейса. Второй — статейный ресурс для размещения более подробных отзывов, обзоров и мнений о товарах. Многие отмечают визуальное и тематическое сходство платформы с «Яндекс.Дзен».
Кроме того, Wildberries вместе с ОZON согласился работать с товарами параллельного импорта. Это позволяет ввозить и продавать товары без разрешения правообладателя. Маркетплейс запустил новый сервис поиска автозапчастей с широким ассортиментом. Также за последние месяцы эксперты отмечают большой приток продавцов из стран ЕАЭС и стран ближнего востока.
Торговая онлайн-площадка все больше идет навстречу своим покупателям: недавно Wildberries вернул для большинства пользователей возможность оплатить заказ при получении. Возможно, так маркетплейс пытается реабилитироваться после волны недовольств о введении платного возврата. Новшество вызвало широкий резонанс: свердловский Роспотребнадзор, например, уже заявил, что действия площадки незаконны. Однако представители Wildberries объяснили, что такая мера поможет покупателям более осознанно подходить к покупкам и сохранит качество товаров.
Кибербезопасность онлайн-площадок, а значит и защита данных клиентов, сейчас также уязвима. Недавно, в мае, личная информация большого количества пользователей Wildberries были выложены в открытый доступ. Маркетплейс не признал вины, опроверг утечку и более ситуацию не комментировал.
Борис Овчинников из Data Insight полагает, что маркетплейсы будут увеличивать комиссии, чтобы быстрее компенсировать расходы в условиях кризиса. По его мнению, ожидается некоторое «закручивание гаек» прежде всего для продавцов.
Я устал, я ухожу в Telegram
Сервис Telegram в марте стал самым популярным мессенджером в России. Это связано в том числе с ограничениями доступа к другим мессенджерам и социальным сетям в России. Telegram стал одним из главных источников информации в стране, отмечает создатель мессенджера Павел Дуров.
Из главных новинок: команда проекта сейчас разрабатывает платные функции в приложении — они, вероятно, будут включены в подписку Telegram Premium, о внедрении которой еще осенью 2021 года сообщал Павел Дуров.
Владельцам премиум-аккаунтов Telegram будут доступны новые стикеры и смайлики c полноэкранной анимацией, возможность отключить рекламу и отличительный знак — звезда рядом с никнеймом.
Расширились возможности администраторов групп и чатов: они смогут создавать до двадцати публичных ссылок на свои ресурсы вместо десяти и иметь до десяти избранных стикеров вместо пяти.
В последнем обновлении Telegram разрешил пользователям создавать звуки уведомлений и настраивать таймеры отключения оповещений. Появилось автоматическое удаление сообщений с настройкой в любых чатах, увеличилось количество распознаваемых языков при переводе. Пользователи также смогут настраивать ботов нового поколения.
Появление новой вкладки «Загрузки» поможет легко и быстро найти все файлы и медиа размером до двух гигабайтов. Эти данные будут храниться не на телефоне, а в облаке. Изменилось функция альбома при отправке фотографий или видео. Пользователи могут менять кадры местами и редактировать их прямо в приложении.
Эксперт в области IT и коммуникаций Борис Тригуб рассказал, что «Telegram на сегодняшний день является наиболее распространенным мессенджером с российскими корнями». По его словам, аудитория мессенджера может составлять свыше 500 млн пользователей.
*заблокирован в РФ