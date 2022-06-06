Успешные платформы планируют платные подписки

Весенние месяцы 2022 года стали большой лихорадкой для медиа и брендов: в марте те и другие искали новые пристанища для общения с аудиторией, подписчики вяло реагировали на миграцию, но, кажется, в начале июня уже можно говорить о первых итогах большой встряски. ЖУРНАЛИСТ проанализировал, как менялись платформы в погоне за авторами, брендами и подписчиками, кто попал в эпицентры скандалов и обсуждений, а где произошел хороший рост активности и монетизации. Мы выбрали пять платформ, внимание к которым со стороны экспертов было наиболее явным.

RuTube выходит из тени

Первые блогеры и рекламодатели перешли на российский видеохостинг Rutube. По данным исследования «Cross Web» от Mediascope, аудитория сервиса значительно выросла за последние два месяца. Охват пользователей взлетел на 161% и к апрелю достиг 16,4 млн человек. Тогда же суточный охват зрителей Rutube усилился на 225% — платформу ежедневно посещали 1,3 млн человек. Как отмечает заместитель генерального директора холдинга «Газпром-Медиа» Александр Моисеев, в марте аудитория отечественного видеосервиса увеличилась двукратно — на тот момент она составляла 25 млн человек.

Тем временем месячная аудитория американского конкурента YouTube в марте-апреле оставалась в пределах 90 млн человек. Блокировка каналов российских медиа и приостановка монетизации не сломила YouTube — он все еще остается самым популярным ресурсом для просмотра видеоконтента в режиме онлайн.

Но и российский сервис RuTube останавливаться не планирует. Платформа пережила редизайн, появились новые функции (например, монетизация контента и донаты). На фоне динамичного перезапуска 9 мая RuTube подвергся хакерской атаке и был недоступен почти трое суток. Некоторые источники сообщали, что сайт не подлежал восстановлению, но в Rutube эту информацию опровергли. Уже к 11 мая видеохостинг работал в прежнем режиме. Специалисты планируют также усилить безопасность. Точные причины произошедшего пока не сообщаются, они будут установлены по результатам расследования.

IT-специалист, директор некоммерческой организации «Общество защиты интернета» Михаил Климарев (признан в России СМИ-«иноагентом») называет разные причины, из-за которых российский «аналог YouTube» мог выйти из строя. Это могла быть как уязвимость перед кибератаками, халатность, внутренний саботаж, так и их сочетание.