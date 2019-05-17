Мы всерьез озаботились редакционной аналитикой. Пьеса

Главред (врываясь в редакцию): Коллеги, сегодня отличный день, чтобы написать лонгрид! Вот и тема есть: на местной птицефабрике курица на Пасху снесла Царь-яйцо. Оно огромное и уже раскрашенное. Давайте свяжемся с орнитологами, чтобы узнать, как это возможно. Сделаем инфографику! Снимем видео! Возьмем комментарий у местных властей!

Аналитик: Вы видели цифры по последнему лонгриду?

Главред: Это который о проблемах загрязнения локального пруда выброшенными баночками из-под гуаши после уроков рисования?

Журналист: Нет, это мой текст про катокеров…

Главред: Каких катокеров?

Журналист: Ну, которые ходят на каток кататься на коньках. 25 тысяч знаков… 300 кликов…

Аналитик: Это ты еще доскроллы не смотрел…

Главред: К черту цифры! Мое редакторское чутье не обманешь. Царь-яйцо спасет наш трафик!

СММщик: Царь-яйцо — это пранк от городского паблика «Подслушано в Ждунове». Они уже похайпили на этом, но их раскрыли. Поздняк метаться.

Главред: Пранк? Похайпили?

СММщик (вздыхает): Розыгрыш. Наделали шума. Это фейк. Фейк, надеюсь, переводить не надо?

Стажер (робко тянет руку): А я вчера смотрел в аналитике — моя новость про двойное ритуальное убийство зубной щеткой в туалете автовокзала собрала 10 тыщ просмотров.

Журналист (хмыкает): Ха, на чернухе любой трафло срубит. Вот мое расследование о просроченных елочных игрушках прочитали 30 тыщ раз. Качественная журналистика привлекает массы.

Аналитик (мрачно): Во-первых, не прочитали, а кликнули. Во-вторых, ты что, забыл? Дело не в качестве. Просто на нее стоял баннер на порносайте. Эти криворукие, видимо, по ошибке не ту ссылку в таргет скопипастили. Ну и поперло…

(Раздается звонок телефона, аналитик снимает трубку.)

Сотрудник бесплатного сервиса веб‑аналитики (бодрым голосом): Добрый день! Мы обнаружили, что на вашем сайте не совсем верно установлен код нашего счетчика. Не могли бы вы поправить кое-что в коде, потому что иначе мы не сможем выгодно продавать персональные данные ваших читателей сторонним рекламодателям? Ой, то есть я имею в виду, что иначе вы не сможете видеть полную и достоверную картину вовлечения вашей аудитории.

Аналитик: Ничего в этом не понимаю, переключу вас на техподдержку. (Кладет трубку.)

Журналист: А в этом месяце будет премия за самое большое количество просмотров?

Аналитик: На всякий случай: второй раз сидеть на работе до ночи и нажимать F5 в браузере у тебя не получится. Я фильтр на внутренний трафик из редакции настроил. Кстати, в итоге трафик упал вдвое.

Главред: Мы это уже обсуждали и решили, что для нас главное — вовлечение. Клики — это прошлый век, мусорный трафик нам не нужен. Я вот сейчас вижу, что сразу 5 человек вовлекаются в мою колонку. Вот оно — ядро!

Стажер (мнется): А вы видели на карте доскроллов, что у нас где-то 70 процентов статей даже не начинают читать?

Главред и журналист (хором): Что-о-о-о-о?

Аналитик: Ну-ка, ну-ка.

СММщик: Конечно, ведь все сидят в соцсетях, нечего им делать на сайте.

(Главред и Журналист меряют СММщика презрительным взглядом.)

СММщик (ничуть не смутившись): Вот я вчера один мем спер у МДК, запостил у нас, так сразу шеры пошли, лайки, вот это все.

Журналист: Это который потом из-за Роскомнадзора удалить пришлось?

СММщик (разводит руками): Я просто сначала не разобрался, что мертвая петля — это намек на суицид. Там же вроде речь про самолет шла.

Главред: Так, коллеги, так что там со статьями, которые не начинают читать?

Стажер (открывает сервис аналитики): Вот, смотрите.

Аналитик: Так, ну-ка… Да, действительно, 70 процентов. Впрочем, я же вам говорил.

Главред: Что говорил?

Аналитик: Ну вы на сайт наш зайдите.

(Главред открывает сайт. Он грузится примерно минуту. Верхнюю половину экрана занимает огромный баннер с рекламой глазированных сырков, следом идет массивная шапка издания с растровым логотипом, курсами валют, прогнозом погоды и бегущей строкой, которая не обновлялась с 2015 года, потому что программист, который ее написал, уволился. Следом идет двухуровневое меню с рубриками «Калейдоскоп», «Фельетоны», «Мир и общество». Где-то внизу экрана маячит верхняя часть заглавной буквы первого заголовка. В дополнение к этому из нижнего правого угла выезжает красный блок подписки на сообщество в «Одноклассниках».)

Главред и журналист (хором): И что?

СММщик: О, мы же и в «Одноклассниках» есть. Пойду пост запилю.

Занавес