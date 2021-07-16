Как мы стали делать вечнозеленый контент. Пьеса

Главред (пытается промокнуть пот на лбу смятой сигаретной пачкой): Коллеги, на следующей неделе у нас ежегодный праздник — День хрена. Надо готовиться, это серьезное событие регионального масштаба.

Корреспондент: Только никаких репортажей. Я беру больничный на следующую неделю. В качестве превентивной меры.

Стажерка: А что там происходит? Расскажи!

Корреспондент: Это только официально они празднуют сам овощ и типа здоровый образ жизни. На самом деле все эти хреноделы его выращивают, чтобы хреновуху гнать. Короче, если идти на День хрена — то только с запасной печенью.

СММщица: Каждый год одно и то же — этот День хрена. Давайте просто старые материалы в соцсетях еще раз запостим. Вечнозеленые.

Замглавредка: Так, что у нас выходило по теме в прошлые годы?

СММщица: Ну, вот, например: «10 народных способов не чувствовать себя хреново после веселого Дня хрена»...

Корреспондент: Все перепробовал! Ни один не помог!

СММщица (продолжает): «Оборвали всю ботву: как готовят хрен в лучших домах нашего города»; «Хрен — тебе: чем полезно знаменитое растение»; «Так слаще редьки или нет? Мнение хренелье»…

Замглавредка: Стоп-стоп-стоп. Мы уже все пословицы и афоризмы про хрен обыграли в заголовках, что ли?

Корреспондент: Нет, почему, (роется в смартфоне) вот еще осталось: «Ешь хрен едуч и будешь живуч».

Стажерка: О, это отлично бы подошло как заголовок для материала о профилактике коронавируса.

Главред испепеляюще смотрит на нее.

Стажерка: Ну… или как подзаголовок.

СММщица: А можно, пожалуйста, перестать на планерках обсуждать только тексты? Мне для вовлечения очень визуального контента не хватает.

Замглавредка: Вот фотогалерея с прошлого года. Заголовок: «Хреново выглядишь: кто выиграл конкурс костюмов на День хрена». Люди, одетые в хрены всех форм, цветов и размеров. Что может быть виральнее?

Главред: Да вот только это же прошлый год. Не вечнозеленый контент, получается. Да и виральность эта была с гулькин хрен. Да, два федеральных Telegram-канала украли эти фотки. Логотип наш внизу обрезали. А свой водяной знак по центру влепили.

Замглавредка: Давайте переупакуем! Сделаем фотоинструкцию «Как победить в конкурсе костюмов на День хрена».

СММщица: Или мем из них нарисуем: «Какой хрен ты сегодня?»

Корреспондент (продолжает рыться в смартфоне): Еще вот нашел пословицу: «На чужбине и сладкое в горчицу, а на родине и хрен за леденец».

Главред (обреченно): Тут заявка на геополитическую аналитику, такое не потянем своими силами.

Стажерка: Давайте интерактивный тест сделаем! «Ягода, овощ или фрукт: угадай, что за хрен?» В смысле, чем является хрен.

Замглавредка: Про наших депутатов городской думы тоже можно такой тест сделать.

Корреспондент: А вот, смотрите, еще нашел: «Хозяйство вести — не хреном трясти».

Замглавредка: А это можно делать официальным девизом нашей газеты.

Стажерка: А почему вообще у нас День хрена отмечают в июле? Хрен же выкапывают обычно в конце осени, я в Википедии прочитала…

Замглавредка: Хрен выкапывают в конце осени, а люди в отпуск ездят в июле. А нам надо внутренний туризм в регионе развивать. Конкретно — событийный туризм. Мне так заместитель регионального министра по туризму в интервью в прошлом году сказал.

СММщица: Надо придумать больше, знаете, такого, под поисковые запросы. Люди будут гуглить про хрен и попадать к нам.

Замглавредка: Давайте соберем вместе все, что корреспондент нам для заголовков нагуглил. Будет «10 афоризмов и пословиц про хрен».

Главред: Что это мы все про хрены да про хрены. Писать надо про людей! Человечинки нам не хватает. А вы все про мемы да поисковые запросы талдычите.

Корреспондент: Так пробовали через людей же! Пару лет назад брал интервью у Пал Иваныча, который идейный вдохновитель Дня хрена. Вот такой материал вышел, классный! А он почему-то обиделся…

СММщица: Обиделся он, потому что я в подводке к посту в «Одноклассниках» не удержалась и написала: «Взяли интервью у Пал Иваныча, хозяина Дня хрена, лысого»…

Замглавредка: Хорошо хоть запятую поставила. Ну ладно, все-таки два года уже прошло, можно и снова ему позвонить. В этот раз будем аккуратнее. И сделаем не событийное интервью, а вечнозеленый профайл. Уже вижу передовицу: «Как превратить хреновый день в День хрена: правила жизни Пал Иваныча».

Главред: Ну слава богу, с проклятым Днем хрена вроде определились. Что будем делать с Фестивалем лопуха? Он ведь уже тоже через пару недель.