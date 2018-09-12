Мы решили запустить e-mail-рассылку. Пьеса

Все типичные ошибки редакций по работе с рассылками — в формате пьесы
Все больше редакций начинают рассылать анонсы своих материалов или тексты целиком по электронной почте. Многие делают это без должного внимания к деталям. Будем надеяться, что вы не узнаете себя в героях этой пьесы.
Главред: Хочу сделать e-mail-рассылку. Пусть читатели оставляют свою электронную почту, а мы их будем спамить своими крутыми редакционными рассылками о самом важном. Ну, о том, о чем они уже прочитали в Telegram, но зато в нашем неповторимом стиле и с потрясающей редактурой.
Дизайнер: О´кей, вот форма, в которой можно оставить имейл. Вот кнопка «Подпишись».
Айтишник: Добавил все на сайт.
Проходит неделя
Главред: Что-то у нас всего 8 человек подписалось. А что происходит? А где форма подписки?
Айтишник: Да вот же она, на главной странице, в правой колонке, после трех прокруток экрана ее видно.
Дизайнер: Видимо, кнопку «Подписаться» надо было покрупнее сделать, другим цветом и визуально отделить от окошка ввода информации. Сейчас перерисую.
Замглавреда: Тут такое дело… В общем, я тестовую рассылку отправил, а вот настоящую забыл. Может, начнем все сначала? Заодно в соцсетях предложим подписаться.
Проходит неделя
Главред: Так, мне пришла рассылка. Почему там предлагают пойти купить наш печатный выпуск в киоске?
Замглавреда: Ну, вышел новый номер нашей газеты. Пусть люди из интернета тоже об этом знают.
Главред: Блин, это не так работает. Это разные аудитории. Надо было туда добавить ссылки на сайт, а не скан первой полосы.
Замглавреда: Но люди перестанут покупать нашу газету. Тиражи падают!
Айтишник: Что такое газета?
Проходит неделя
Главред: Вчера мне пришло 35 наших рассылок. Вы там в своем уме?
Замглавреда: Ой, я игрался с заголовками в тестовой рассылке. Но выяснилось, что она была не тестовая…
Айтишник: По состоянию на позавчера у нас было 72 подписчика. Теперь их 3, и, кажется, это мы с вами. В ответных письмах я узнал много новых матерных слов.
Дизайнер: Вы знаете, я тоже отписался и добавил наш адрес в «черный список». Все-таки 35 писем подряд — это чересчур.
Проходит неделя
Айтишник: Я добавил блок с подпиской под каждую статью на сайте. Также нам удалось вернуть наш адрес в «белые списки» почтовых систем.
Дизайнер: А я сделал кнопку «Отписаться» очень маленькой и светло-светло-серым шрифтом на светло-сером фоне.
Замглавреда: А я придумал креативную подачу материала. Теперь мы здороваемся с нашими читателями и пишем приветственное слово от главреда в начале. Я пишу то есть, но с вашей подписью. То есть не просто ставим анонсы статей, как раньше.
Главред: Неплохо. Но рост подписчиков все равно небольшой. И вообще, я решил подписать на рассылку свою бабушку, и письмо с подтверждением регистрации пришло ей на английском языке. Там ничего не понятно!
Айтишник: Так мы же перешли на иностранный облачный сервис рассылок. Там все на английском.
Дизайнер: Кстати, латиница выглядит посимпатичнее кириллицы.
Главред: Ну вы даете…
Проходит неделя
Главред: Кстати, я тут подумал, что стоит заменить адрес, с которого мы отправляем рассылки, на корпоративный, с нашим доменом. А то письмо от «Кисулькина777» странно выглядит.
Дизайнер: А, это я просто свой ящик для теста регистрировал, да так как-то и осталось.
Замглавреда: Мне казалось, что это наша фишка. В этом была доля человечности!
Проходит неделя
Главред: Почему у нас показатель отказов вырос до 99 %?
Замглавреда: Я тут экспериментировал с креативными способами подписать побольше людей на рассылку. И, в общем, мы добавили выползень на сайт.
Главред:Выползень?!..
Замглавреда: Ну, это поп-ап. Но он как бы выползает из-за границ экрана. Ну и закрывает его весь. Предлагает подписаться на рассылку. Там еще ваша фотка, такая модная, большая, как у Джимми Уэйлса в Википедии была, когда он денег просил.
Айтишник: Тут это, вот что. Я этот поп-ап настраивал, чтобы он только новым пользователям показывался и только один раз. Но, кажется, там в системе баг произошел, и он тупо всем его показывает.
Главред: Вы нормальные вообще? (открывает сайт, огромный поп-ап с его лицом перекрывает весь экран)
Главред: Так, а где тут крестик, чтоб закрыть?
Дизайнер: Черт, кажется, я его дорисовать забыл.
Проходит неделя
Главред: Я прочитал, что самый оптимальный день для рассылки — среда. Давайте отправлять ее по средам.
Проходит два дня
Главред: А в другой статье пишут, что лучше отправлять по пятницам. С этой пятницы и начнем.
Проходит неделя
Главред: Сегодня пятница, где рассылка?
Замглавреда: Дизайнер послушал вебинар, а там говорят, что идеального дня не существует, нужно устраивать А / Б-тестирование.
Главред: Это как?
Замглавреда: Это значит, что в одну неделю мы отправляем рассылку в пятницу, в другую — в субботу, в третью — вообще, может быть, не отправляем. Смотрим, как лучше пойдет.
Главред: Ты уверен, что это так работает?
Айтишник: Господи, и этих людей мне приходится называть «коллегами»!
Проходит год
Главред: Я смотрю, процент открытий повысился. Это вы эмоджи в тему письма добавили? Молодцы!
Замглавреда: Там и клики по анонсам растут — после того как мы стали акцентировать внимание на важных материалах и сократили количество картинок. Теперь все нормально открывается во всех браузерах и на мобильниках.
Дизайнер: Кстати, хотел вам показать макет рассылки срочных новостей, на которую можно отдельно подписаться.
Главред: Давай чуть позже. Мне еще надо с коммерческим отделом согласовать план рекламных интеграций на полгода вперед. Сейчас, только вот эту рассылку отправлю… А почему она не кликается?
Айтишник: Просто мы забыли оплатить хостинг почтового сервера. И сам сервис рассылки.