Мы решили запустить e-mail-рассылку. Пьеса

Главред: Хочу сделать e-mail-рассылку. Пусть читатели оставляют свою электронную почту, а мы их будем спамить своими крутыми редакционными рассылками о самом важном. Ну, о том, о чем они уже прочитали в Telegram, но зато в нашем неповторимом стиле и с потрясающей редактурой.

Дизайнер: О´кей, вот форма, в которой можно оставить имейл. Вот кнопка «Подпишись».

Айтишник: Добавил все на сайт.

Проходит неделя

Главред: Что-то у нас всего 8 человек подписалось. А что происходит? А где форма подписки?

Айтишник: Да вот же она, на главной странице, в правой колонке, после трех прокруток экрана ее видно.

Дизайнер: Видимо, кнопку «Подписаться» надо было покрупнее сделать, другим цветом и визуально отделить от окошка ввода информации. Сейчас перерисую.

Замглавреда: Тут такое дело… В общем, я тестовую рассылку отправил, а вот настоящую забыл. Может, начнем все сначала? Заодно в соцсетях предложим подписаться.

Проходит неделя

Главред: Так, мне пришла рассылка. Почему там предлагают пойти купить наш печатный выпуск в киоске?

Замглавреда: Ну, вышел новый номер нашей газеты. Пусть люди из интернета тоже об этом знают.

Главред: Блин, это не так работает. Это разные аудитории. Надо было туда добавить ссылки на сайт, а не скан первой полосы.

Замглавреда: Но люди перестанут покупать нашу газету. Тиражи падают!

Айтишник: Что такое газета?

Проходит неделя

Главред: Вчера мне пришло 35 наших рассылок. Вы там в своем уме?

Замглавреда: Ой, я игрался с заголовками в тестовой рассылке. Но выяснилось, что она была не тестовая…

Айтишник: По состоянию на позавчера у нас было 72 подписчика. Теперь их 3, и, кажется, это мы с вами. В ответных письмах я узнал много новых матерных слов.

Дизайнер: Вы знаете, я тоже отписался и добавил наш адрес в «черный список». Все-таки 35 писем подряд — это чересчур.

Проходит неделя

Айтишник: Я добавил блок с подпиской под каждую статью на сайте. Также нам удалось вернуть наш адрес в «белые списки» почтовых систем.

Дизайнер: А я сделал кнопку «Отписаться» очень маленькой и светло-светло-серым шрифтом на светло-сером фоне.

Замглавреда: А я придумал креативную подачу материала. Теперь мы здороваемся с нашими читателями и пишем приветственное слово от главреда в начале. Я пишу то есть, но с вашей подписью. То есть не просто ставим анонсы статей, как раньше.

Главред: Неплохо. Но рост подписчиков все равно небольшой. И вообще, я решил подписать на рассылку свою бабушку, и письмо с подтверждением регистрации пришло ей на английском языке. Там ничего не понятно!

Айтишник: Так мы же перешли на иностранный облачный сервис рассылок. Там все на английском.

Дизайнер: Кстати, латиница выглядит посимпатичнее кириллицы.

Главред: Ну вы даете…

Проходит неделя

Главред: Кстати, я тут подумал, что стоит заменить адрес, с которого мы отправляем рассылки, на корпоративный, с нашим доменом. А то письмо от «Кисулькина777» странно выглядит.

Дизайнер: А, это я просто свой ящик для теста регистрировал, да так как-то и осталось.

Замглавреда: Мне казалось, что это наша фишка. В этом была доля человечности!