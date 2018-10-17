Мы решили всерьез заняться соцсетями. Пьеса

Главред: Что-то трафик у нас совсем не растет. А все кругом говорят, что точка роста — в соцсетях. Давайте развивать соцсети!

СММщик: Отличная, свежая идея. Кстати, почему бы нам не нанять еще одного СММщика?

Главред: На это нет денег. Я попрошу журналиста самого придумывать подводки в соцсетях и комментировать свои же посты.

СММщик: …

Журналист: Я вообще-то сюда устраивался тексты писать, а не статьи коллег комментировать. Не буду ничего делать. Кроме того, зачем нам тогда СММщик?

СММщик: Зачем вам я? Ну давай, расскажи, как ты будешь ретеншн повышать через ретаргетинг на бирже.

Журналист: Шуяргетинг. Если ты такой умный, почему у нас сайт не растет?

СММщик: Это не я, а Цукерберг виноват. Он постоянно охваты понижает.

Тем временем где-то в Силиконовой долине…

Цукерберг: Ой, почему так уши сильно горят? Джейн, позови моего старшего мастера по массажу лица, пусть захватит безглютеновый лед для моих ушей.

Джейн: Он уже идет. Вы, Марк, в последнее время вообще какой-то нервный. То футболку навыворот наденете, то вот уши горят.

Цукерберг: Да понимаешь, люди проводят все меньше времени в Фейсбуке. Кажется, он им надоел. Но мне надо объяснить инвесторам, что это не люди устали, а я так хитро придумал. Ну, типа чтобы дать им возможность жить нормальной жизнью, а не уткнувшись в телефоны.

Джейн: Они все равно уткнутся в телефоны, просто там будет не Фейсбук.

Цукерберг: Да, но это объяснять надо будет еще только через год… А тут еще эти медийщики. Вечно думают, что мы им что-то должны за то, что они размещают у нас свой контент. А ты видела, что они там размещают, Джейн?

Джейн: Ну да, я же постоянно сижу в Фейсбуке, сэр. Но что конкретно вы имеете в виду?

Цукерберг: Они постят там ссылки! Ссылки на свои чертовы сайты, Джейн. Я создавал Фейсбук, чтобы люди могли сидеть и общаться внутри Фейсбука, чтобы им там было интересно, весело и комфортно. И вот на дворе уже 2018 год, а эти идиоты журналисты все еще думают, что Фейсбук — это такой каталог ссылок на их сайты.

Джейн: Действительно странно, сэр. Ведь вы уже даже открытым текстом говорили, что охват у ссылок на сторонние сайты специально понижается. Что нужно публиковать больше нативного контента — видеороликов, картинок, текстовых публикаций.

Цукерберг: Да им все как с гуся вода. Я им даже Instant Articles сделал, чтобы они свои драгоценные тексты могли у нас на платформе публиковать для моментальной подгрузки из ленты. Представляешь, все равно с опаской пользуются — думают, мы им нечестный процент с рекламы отдаем.

Джейн: А вот и ваш безглютеновый лед, сэр.

Переместимся обратно в редакцию…

Главред: Слушайте, а может, а ну их и правда, эти фейсбуки, вконтакте… Один геморрой с ними. Давайте попробуем что-нибудь новенькое. Почему бы нам канал в Телеграме не завести?

СММщик: Здрасьте. Их уже никто не читает, каналы эти. Все ждали, когда Дуров добавит наконец-то группировку этих каналов, а он все силы на борьбу с Роскомнадзором грохнул. У меня этих каналов уже штук сто. Я перестал открывать Телеграм, голова болит.

Журналист: Вы что, забыли? Мы уже запускали телеграм-канал год назад. Но потом вы его перепутали с личными сообщениями и всем нашим тремстам подписчикам отправили такой отборный десятиэтажный мат, что потом пришлось всем делать вид, что это фанатский канал, а не официальный.

Главред: А ты помнишь, кому этот мат предназначался?

Журналист: Ну мне… Что, дедлайн нельзя один раз просрочить?

Офис Павла Дурова в Дубаи.

Немая сцена. Павел просто делает селфи с обнаженным торсом, попирая ногой масштабную модель главного офиса Роскомнадзора из папье-маше.

И снова мы в редакции.

Главред: Ну а если Инстаграм? Понятно, что у нас нет денег на штатного фотографа, чтобы каждый день постить эксклюзивные красивые фотки. Но я где-то читал, что можно развивать Инстаграм как такое окно в жизнь редакции. Типа чтобы подписчики следили за любимым уникальным журналистским коллективом.

Журналист: Гениальная идея. Уверен, многие люди захотят посмотреть на нашу нищету, пятничное пьянство и ежедневную ругань на планерках. Все, чего им не хватает в серых буднях, будет в нашем долбаном реалити-шоу.

СММщик: Можно, кстати, развести. В основные посты будем выкладывать, например, присланные пользователями лучшие снимки из жизни нашего города. А в сторис — жизнь редакции. Они все равно через 24 часа исчезают, не так стыдно потом будет.

Главред: А куда мы будем постить мемы?

Журналист: Это еще что за ересь?

Главред: Ну мемы, мемчики, мемасики. «Мыш кродеться», «спасибо Собянину за европейскую Москву», вот это все…

СММщик: О боже, а я думал, что дна мы достигли, когда делали конкурс детских хокку про посевную.

Журналист: Это что, эти дегенеративные картинки в интернетах? Если вы хоть одну из них вставите в мой текст — увольняюсь. Это же убийство профессии. Примитивизация. Может, нам еще всем читателям принудительную лоботомию сделать? Уф, что-то я расчувствовался, пойду дописывать свой лонгрид про заседание депутатов.

Главред: (не слышит его): Бугага! «Хочю оливье», «Акинфеев такой ногой хоба!» Вот ржака-то!

В этот момент в редакцию влетает Проблеск Разума в виде красивой маленькой феи, чем-то похожей на Маршалла Маклюэна и Руперта Мердока одновременно.

Проблеск разума: А почему бы вам не развивать свои сообщества именно как сообщества? Там же сидят реальные люди, а не цифры из статистики. У них есть свои информационные потребности, они любят посмеяться над хорошими шутками. Им нравится, когда к их мнению прислушиваются. Вас же не спасут сами по себе ни мемы, ни сторис, ни еще один СММщик. Вы должны к своим читателям в соцсетях относиться с уважением в первую очередь!

К сожалению, из-за малых размеров Проблеск Разума остается неуслышанным и тихо угасает в отсветах редакционных мониторов.

Журналист сердито стучит по клавиатуре, СММщик откупоривает коньяк, Главред увлеченно скроллит свежие мемасики в тематических сообществах. На город опускается ночь, мрачная и обволакивающая, как ноль на банковском счету редакции…