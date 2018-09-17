Бумажный Playboy пока не закроют, но сократят

Новость для издательского рынка не самая веселая, но и не самая плохая: как писал ЖУРНАЛИСТ, в начале года новые владельцы журнала вообще заявляли, что могут закрыть печатную версию. Но сейчас директор компании Бен Кон сообщил New York Times, что планов прекратить выпуск журнала сейчас нет.

Другая важная для легендарного издания новость — наследникам Хью Хефнера, похоже, удалось сохранить влияние в медиа-империи. В начале года сообщалось, что фонд Rizvi Traverse, который владеет контрольным пакетом Playboy Enterprises Inc., выкупит у наследников Хефнера оставшиеся в семье 35 % империи. Возможно, эти планы остаются в силе, но сейчас младший сын основателя Playboy, Купер Хефнер, продолжает занимать должность креативного директора в Playboy Enterprises, заправляет переменами и управляет планами бренда.

Перемены в журнале произошли существенные. В 2015 журнал отказался от фотографий полностью обнаженных моделей. Но в начале 2017, еще при Хефнере-старшем, в редакции одумались и вернули обнаженку. Через пару месяцев после смерти Хефнера, в ноябре 2017-го, девушкой месяца (в оригинале все-таки playmate месяца) впервые стала модель-трансгендер. Смелый шаг привлек внимание прогрессивной общественности, но остается открытым вопрос о том, насколько прогрессивная общественность пересекается с целевой аудиторией жунала. Кроме того, Playboy обновил свой слоган: вместо «Развлечение для мужчин» теперь это «Развлечение для всех». В апреле этого года Playboy представил новый сайт, который требует от посетителей регистрации, после чего они становятся членами клуба Playboy и получают доступ к эксклюзивному контенту и мероприятиям. В целом редакционные усилия, как и везде на рынке, смещаются с печатной версии к цифровому контенту, как об этом заявляет Хефнер-младший.