Playboy возобновил выпуск электронной версии журнала

Playboy перезапускает цифровой журнал для своей недавно запущенной платформы. Она будет работать по аналогии с OnlyFans — авторы смогут монетизировать контент.

Компания прекратила выпуск печатного журнала в марте 2020 года, спустя почти 70 лет после его запуска.

Саму платформу для создателей контента Playboy открыл в сентябре 2022 года. Там уже представлены статьи и фото, в том числе, съемки для обложек и разворотов Playboy. На обложке первого номера цифрового Playboy появилась модель Аманда Черни.

Обновлённый Playboy позиционируют как «улучшенную», «безопасную» и «эксклюзивную» альтернативу OnlyFans. Однако, в отличие от последнего, Playboy не допускает публикацию порнографических материалов.