По данным мониторинга СЖР, на акциях протеста было задержано десять представителей СМИ

По данным мониторинга Союза журналистов России, в ходе несанкционированных протестных акций, которые прошли сегодня в большинстве регионов страны, правоохранительными органами были задержаны представители СМИ.

В Элисте был задержан главный редактор оппозиционного издания «Современная Калмыкия» Валерий Бадмаев. Журналиста и общественника обвиняют в призывах к несогласованной протестной акции в поддержку оппозиционного политика.

В Кемерово был задержан журналист «Радио Свобода» (внесено в реестр СМИ-иноагентов) Андрей Новашов, у которого с собой было редакционное задание. По данным ОВД-Инфо, вскоре он был отпущен без составления протокола.

В Иркутске задержали корреспондента «Сибирь. МБХ медиа» Игоря Голято, а в Уфе — журналиста портала UFA1 Артема Супонькина. Уточняется, что Артём Супонькин находился в специальном жилете и с редакционным заданием. После проверки документов они были отпущены.

«Медиазона» сообщает о задержании в Махачкале на митинге корреспондентов издания Юлии Сугуевой и Барият Идрисовой, визите представителей силовых структур к журналистке издания Оле Ромашовой. Юлия Сугуева и Барият Идрисова вскоре были отпущены из махачкалинского отдела полиции без протокола, к корреспондентке «Медиазоны» Оле Ромашовой выехал адвокат.

В Казани задержан корреспондент «Ъ-Казань» Глеб Меркин. Журналист был в специальном жителе с надписью «Пресса», а также имел при себе бейдж, согласно требованиям Роскомнадзора. Кроме того, при себе у него есть редакционное задание от издательского дома «Ъ». По словам господина Меркина, полицейские проверили его документы, но потом заявили, что его «нет в списках» и его повезут в отдел полиции.

В Воронеже трое силовиков унесли на руках корреспондента Sota.Vision Федора Орлова. Несмотря на наличие пресс-карты, жилетки и пр. По имеющейся на данный момент информации, сейчас он находится в ОВД.

В Казани задержали корреспондента Sota.Vision Булата Хайруллина под предлогом отсутствия в редакционном задании места, где тот должен находиться. Журналист долго не выходил на связь, однако сейчас сало известно, что он на свободе.

По данным на 22 часа (мск) 21.04.2021г. количество задержанных представителей СМИ составляет 10 человек.

«По наблюдению Центра мониторинга нарушений прав журналистов и СМИ и сообщениям наших региональных отделений, журналисты выходили на митинги в ярко зелёных жилетах установленного образца и с бейджами. Это дало результаты - количество задержаний журналистов и нарушения их прав стало на порядок меньше, чем во время проведения прошлых митингов», — говорится в результатах мониторинга.