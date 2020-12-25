По делу о подбросе наркотиков Голунову вину признали только двое

Мосгорсуд приступил к рассмотрению дела пяти бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков управления МВД по Западному округу Москвы, обвиняемых в подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову. Как передает корреспондент Business FM, после того, как прокурор озвучила обвинительное заключение, подсудимые высказали свое отношение к нему.

Денис Коновалов согласился с обвинением полностью, а Максим Уметбаев — частично. Он пояснил, что лишь «дал пощечину» Ивану Голунову, но с остальной частью обвинения не согласился. Остальные подсудимые заявили о невиновности. «Обвинение сформировано нагромождением обстоятельств и событий, которые по отдельности не могут давать основание обвинять нас в столь тяжких составах преступлений», — заявил, в частности, Игорь Ляховец.

Ранее 24 декабря суд предоставил подсудимому Игорю Ляховцу адвоката по назначению, отклонив ходатайство о допуске в качестве защитника супруги подсудимого Марины Ляховец в связи с отсутствием у нее юридического образования.

Перед судом предстали пятеро. Это бывший начальник отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД по ЗАО Игорь Ляховец, а также его экс-подчиненные Максим Уметбаев, Роман Феофанов, Акбар Сергалиев и Денис Коновалов. Им предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности, а также в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических средств (п. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 286, ч. 4 ст. 303, ч. 2 ст. 228 УК РФ).

Четверо фигурантов находятся под стражей, а один — Денис Коновалов — под домашним арестом. На следствии он дал показания о том, что его начальник Ляховец распорядился подбросить наркотики Голунову, если их у него не найдут. Также в ходе следствия частично признал вину и оперативник Максим Уметбаев — в том, что ударил Голунова при задержании дважды по голове, а также в больнице, куда журналиста привезли на медосвидетельствование. Остальные вину отрицали.