По требованию РКН Znak.com удалил ссылку на Instagram Шнурова

Znak.com получил протокол от Роскомнадзора за ссылку на пост Сергея Шнурова в Instagram, в котором тот критиковал коллег по шоу-бизнесу за поддержку поправок в Конституцию. Свои мысли Шнуров выразил в стихотворной форме и, как это часто бывает, с матом. Редакция процитировала стих, заменив нецензурные слова звездочками, но оставила ссылку на запись в соцсети. Роскомнадзор счел это нарушением.

«Роскомнадзор продолжает бесполезную и бессмысленную практику: выписывает СМИ штрафы за гиперссылки на контент с матом. Теперь получили протокол за ссылку на инстаграм Сергея Шнурова.

Предлагаю «Партии Роста», раз уж она существует и имеет Шнурова сопредседателем, как-нибудь высказаться по этому поводу», — написал в своем telegram-канале шеф-редактор Znak.com Дмитрий Колезев.

На сайте издания ссылку уже удалили.