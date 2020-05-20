По требованию российского посольства Bloomberg исправил данные в своем тексте

Информационное агентство Bloomberg 20 мая внесло правку в свой текст о возможных проблемах лечения коронавируса в России после требований посольства РФ в Вашингтоне.

Диппредставители обратили внимание, что в материале, вышедшем 19 числа под заголовком «Как путинская Россия провалила борьбу с коронавирусом» указаны неверные данные о количестве коек на тысячу человек в стране, издание ссылалось на статистику Всемирного банка, но перепутало данные не в пользу России. На графике было представлено, как по годам сокращалось количество больничных коек на тысячу человек в РФ и в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Первоначально было показано, что в России коечный фонд уменьшался стремительнее, чем в ОЭСР. Фактически же все наоборот. Дипломаты нашли реальные данные Всемирного банка и показали, что в издании поменяли местами показатели.

«На этот раз отличилось авторитетное агентство «Блумберг». Поток голословных политизированных обвинений автор статьи решила подкрепить статистикой Всемирного банка о количестве больничных коек на 1000 человек в России и странах ОЭСР в 2013 г. (8,2 против 3,8). Редакторы «Блумберга» опустились до неприкрытого подлога и поменяли графики местами, - отметили в сообщении на странице посольства РФ в Вашингтоне в Facebook, - Поддельными данными Всемирного банка был проиллюстрирован следующий вывод: «недостаточное финансирование, незавершенные реформы, необеспеченность медикаментами и оборудованием». Получается, фактически «Блумберг» перечислил проблемы стран ОЭСР».

На сайте Bloomberg сообщается, что 20 мая в график были внесены изменения.

Несколькими днями ранее то же агентство дважды поменяло свой заголовок в тексте о коронавирусе в России после возмущения официального представителя МИД Марии Захаровой. Изначально материал назывался «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», затем «хотят знать» исправили на «задаются вопросом», третья версия оказалась наиболее гуманной: «Эксперты ставят под вопрос данные России о смертях от COVID-19».