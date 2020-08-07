«Путешествие через эру Ельцина» стало источником паролей для Сафронова в его шпионской деятельности

Следователи ФСБ считают, что журналист Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, передал секретные сведения чешской разведке используя свой домашний компьютер, бесплатную программу для шифрования VeraCrypt и книгу Роя Медведева «Путешествие через эру Ельцина» на английском языке, фрагменты из которой стали паролями.

Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат Ивана Сафронова, руководитель «Команды 29» Иван Павлов. О версии ФСБ он узнал из постановления о привлечении своего подзащитного в качестве обвиняемого.

В то же время стало известно, что ФСБ и Минюст обратились в адвокатские палаты, в которых состоят защитники Сафронова и требуют наказать всех шестерых юристов, представляющих интересы Ивана, за отказ дать подписку о неразглашении данных предварительного следствия. Обращения направлены в московскую Адвокатскую палату, в которую входят Дмитрий Катчев, Даниил Никифоров, Олег Елисеев и Сергей Малюкин, петербургскую, членом которой является Иван Павлов и в палату Ленинградской области. Откуда Евгений Смирнов. При этом, как отвечал Иван Павлов, лично его о такой подписке даже не просили. Адвокаты называют такое поведение госорганов «попыткой связать руки и заткнуть рты при работе защиты в резонансных делах».