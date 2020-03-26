По журналистскому расследованию «Дорога в Аскиз» снимут сериал

Продюсер Александр Роднянский собирается снимать сериал «Замёрзшая земля» по журналистскому расследованию «Дорога в Аскиз», которое стало дебютом для проекта Таисии Бекбулатовой «Холод».

В нем идет речь о поисках маньяка, который пять лет похищал, насиловал и убивал девушек в Хакасии. Местная полиция фактически не замечала его: лениво допрашивала свидетелей, не принимала заявления от родственников потерпевших, а однажды даже задержала этого маньяка — но почему-то его решили отпустить. После этого он убил ещё двух девушек.

История очень кинематографичная. Сам маньяк — жертва домашнего насилия, девушки, которых он убивал, отец одной из жертв — бывший полицейский, который до сих пор не нашёл труп своей дочери и каждый день ищет её. Но главной героиней сериала, говорит Роднянский, станет гражданская жена маньяка — зрители увидят историю её глазами.

Постановщиком сериала станет Дарья Жук — сценарист и режиссёр из Белоруссии, которая училась и работала в США. В «Замёрзшей земле» будет 8 серий.

Фото: holod.media/