Пробуждаем интерес к районной газете

Опыт общественно-политической газеты «Победа»
Согласитесь, ближе и родней, чем районка, изданий не сыщешь. А раз так, то в своих планах по завоеванию читателя наша газета руководствуется в первую очередь его интересами. А какие они? Если коротко — «хлеба и зрелищ!». Иначе говоря, работа, социалка, здоровье, материалы для души — все то, что может удовлетворить запросы подписчиков.
О ТЕМАТИКЕ И СПЕЦПРОЕКТАХ
«Победа», как и другие районки, газета «домашняя». Наверное, это лучший эпитет для издания, которое вот уже 99 лет несколько раз в неделю приходит в гости в квартиры и дома бирян на правах старого доброго друга. Так что пляшем мы во всех своих начинаниях именно от этой печки, то бишь статуса народной газеты. В том числе и в наших проектах (они же — тематические полосы).
«Местное самоуправление» (второе название «Сторона моя, сторонка…») рассказывает о жизни села во всех ее проявлениях. Дела и заботы простых сельчан, фермеров. Рассказы о творческих коллективах сельских клубов, самодеятельных артистах-энтузиастах. Проблемы территорий в размышлениях сельских мэров, старост. Включение сельчан в процесс самоуправления для решения неотложных социальных задач, будь то грейдирование деревенских грунтовок или монтаж современных детских игровых площадок (небывалое, кстати, явление для российской глубинки). Зарисовки о замечательных людях бирской деревни. Проект «Наша активность принесет комфорт и благополучие» («Коммуналка») посвящен такой больной теме, как ЖКХ. Война горожан с коммунальщиками по тарифам, качеству услуг, ремонту подъездов, кровли, асфальтированию дворов, выполнение региональных и госпрограмм по благоустройству микрорайонов — инфоповоды и темы неисчерпаемые, бесконечные, вечные.
Полоса «PROАрт» о театральном движении в городе и республике, а также «Литературная страница» и «Со спортом навсегда» не требуют пояснений.
Разумеется, как многие другие редакции, устраиваем онлайн-трансляции мастер-классов и встреч с интересными людьми: экологами, врачами, ремесленниками, предпринимателями, фитнес-тренерами, знаменитыми земляками. Порой в этом же формате организуем обсуждения серьезных тем с участием спикеров из официальных управленческих структур. Ролики и ссылки на них размещали до последнего времени на редакционном сайте. Но сейчас перешли на единую для всех государственных СМИ республики информационную интернет-платформу.
Пробуждаем общественную активность и интерес к газете разовыми или «долгоиграющими» акциями. Из самых ярких хочется отметить сбор новогодних игрушек, сделанных руками малышей и взрослых в семьях или детсадах, для городской елки. Да-да, порой у муниципалитетов нет средств на приобретение достаточного количества новых елочных «нарядов», а старые, они такие… старые. Биряне живо откликнулись, пришлось под сбор украшений выделять даже большой редакционный конференц-зал и вывозить их несколькими фургонами. Открытие праздничной елки на главной городской площади с именными игрушками прошло на ура!
В сотрудничестве с «Почтой России» проводим дни подписчика в отделениях связи, на предприятиях, больших праздниках с розыгрышем призов. К примеру, на городском рынке или сабантуях удачливым подписчикам можем подарить породистых петухов, несушек, кроликов — такова районная специфика.
Все это нужно для бирян, читается ими, обсуждается, комментируется не только на кухне, но и, разумеется, на страницах газеты, в группах «Победы» в социальных сетях и просто во время обычных телефонных звонков в редакцию. Словом, в опосредованном и живом общении стараемся сохранить наш тираж.
О «СЕМЕЙНОЙ ГАВАНИ»
«Семейный» проект в том или ином виде и под разными названиями на страницах «Победы» присутствовал всегда. Последние несколько лет мы регулярно выигрывали федеральные гранты Роспечати по этой и другой тематике. Поэтому «Семейная гавань» (название проекта в 2019 году) имеет давние корни.
Почему для подачи на получение субсидии Роспечати в этом году мы выбрали проект, посвященный именно проблемам демографии? Да потому, что проблема семейного неблагополучия буквально вопиет о себе в маленьких провинциальных городках. Небольшие зарплаты, узкий спектр рынка труда, слабая защищенность от предпринимательского произвола на частных предприятиях и в связи с этим возникающие бытовые и финансовые трудности уводят некоторых людей в зону депрессии, опускают на социальное дно, где царят разочарование, пьянство, наркомания. Где разбитые семьи и брошенные дети. Где есть угроза формирования касты отверженных чуть ли не по индийскому типу, когда из хронического безденежья и социального нигилизма уже нет выхода.
Мы показываем альтернативу всем этим «свинцовым мерзостям жизни». В своих зарисовках, репортажах, статьях рассказываем о крепких городских и крестьянских семьях, в которых труд, любовь и понимание творят чудеса. Размещаем выступления и советы профессиональных психологов, социальных работников, педагогов. Например, статья «Как воспитать мужчину?» специалиста центра «Семья» как раз об этом. Взываем о помощи нуждающимся семьям, больным детям. В материале «Ради этого стоит жить» корреспондент рассказывает о деятельности благотворительного фонда «Наши дети», о нянях-волонтерах для брошенных малышей. Не забываем о немощных ветеранах и глубоких пенсионерах, доживающих свой нелегкий век вне семей в социальных учреждениях. Этому была посвящена публикация «О чем просят бога старики?».
Обратную читательскую реакцию в основном отслеживаем по лайкам и комментариям в соцсетях, телефонным звонкам в редакцию. Эпистолярный жанр, к сожалению, почти исчез, и редакционный журнал регистрации читательских писем вскоре можно смело сдать в музейный архив.
Газета старается поддерживать у читателей веру в собственные силы, в добро, как бы это банально ни звучало. Духовное в мирской жизни всегда тесно переплетается с материальным. За реализацию четырех социально значимых проектов в 2019 году мы получаем от федерального центра немногим меньше одного миллиона рублей. Субсидия весьма существенная, поскольку позволяет редакции пусть едва-едва, но свести концы с концами по итогам финансового года. На одних лишь продажах стабильно сокращающихся бумажных тиражей и рекламной площади районкам не выжить. Либо ужиматься до формата и штата заводской многотиражки, либо плотно садиться на дотационную иглу регионального бюджета, либо целиком уходить в виртуальное пространство, либо навсегда «переселиться» в пыльный архив. Гранты Роспечати — это спасательный круг для провинциальной прессы.
О «НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ»
На нашем сайте в разделе «Национальные проекты» мы пишем обо всем, что касается реализации, безусловно, нужных для страны, региона, района и каждого гражданина благих дел. О том же благоустройстве дворов, парков и других общественных территорий. Вот написали репортаж о монтаже давно обещанной тренажерной площадки под открытым небом в парковой зоне в центре Бирска.
Даем слово участникам общественных обсуждений планов по формированию комфортной городской среды. Поднимаем темы ремонта дорог, подъездов многоэтажек. Размещаем репортажи о работе мобильных медицинских «автопоездов здоровья» в бирских селах и деревнях. С удовольствием рассказываем о приобретении обучающего электронного оборудования в детских садах и школах.
Людям нравится читать эти публикации, поскольку есть огромный запрос на позитив, а главным образом — на действие и конечный результат. Мы видим это по количеству просмотров, лайков, переходам из сайта в соцсети или обратно.
Разумеется, читательское одобрение получают лишь те материалы по нацпроектам, в которых описываются конкретные дела с реальным положительным исходом. Декларациями и обещаниями наступления когда-нибудь светлого будущего читателя не купить. Голые информационные посулы красивой жизни за далеким временным горизонтом его только раздражают.
О РАЗВИТИИ DIGITAL-НАПРАВЛЕНИЯ
Официальный сайт «Победы» заработал в 2008 году. Не мудрствуя лукаво за смешные доллары приобрели в Сети у одной из итальянских веб-студий функциональный и модный европейский дизайн интерфейса, стали наполнять сайт контентом и на протяжении десятилетия занимали первые места в региональных конкурсах сайтов газет. Год назад «разнобойница» веб-ресурсов закончилась. Все государственные СМИ республики — филиалы издательского дома «Республика Башкортостан» — привели к общему знаменателю, порекомендовав к внедрению единую интернет-платформу с разными вариациями главной страницы. Только-только с ней освоились, как на носу следующая модернизация — значительно более продвинутая платформа, идеально вписывающаяся в РИК (редакционно-издательскую систему, но только уже в масштабах издательского дома с его сотней газет и журналов). Ее используют все крупные медиахолдинги. Вот и «Победа» в этой же обойме пытается быть в тренде.
Газетные тексты поначалу просто адаптировали к особенностям восприятия информации пользователями Сети. Адаптация выражалась в обыкновенном физическом сокращении материала до нескольких абзацев. Быстро пришло понимание, что этого недостаточно. Нужна тщательная работа по отбору тем, сюжетов, структуры электронных публикаций, способов их подачи.
Журналистам даже, казалось бы, с небольшим стажем приходится ломать в себе идеологию закоренелого газетчика с его пространными статьями и стилистикой неспешного повествования. Время прямо-таки на глазах уплотняется, события с калейдоскопической быстротой сменяют друг друга, ранее рыхлое информационное пространство сжимается подобно «черной дыре». И если не успел быстро выхватить «молекулу» инфоповода, значит, опоздал со своей заметкой на века.
Встраивание в современный информационный мейнстрим идет нелегко. Но было бы еще тяжелее, если бы мы барахтались одни. И вот тут во всей красе выходит на сцену, точнее, берет штурвал управления всеми процессами модернизации наш издательский дом. Консультации, обу чение новому, семинары, внедрение передовых методов подготовки материалов — нас просто вытягивают из болота устоявшихся профессиональных стереотипов и выводят на скоростную магистраль медиапрогресса.
Немаловажно и то, что главные редакторы газет, структурно вошедших в информационные центры, освобождены от рутинных финансовых и материально-технических забот. Ими занимаются директора филиалов. В нашем случае — Владимир Ермаков, отличный полиграфист и хозяйственник. Редакторы же концентрируются исключительно на творчестве.
И это самый большой и жирный плюс жизни в большой семье издательского дома.
Соцсети — отдельная и большая тема. В основном живем во «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Twitter тоже на подхвате. Видим, что в них людей трогают отнюдь не глобальные проблемы, а простые и житейские заботы и радости. Минимум текста, максимум смысла и много-много визуализации. Количество просмотров фоторепортажей значительно больше, нежели текстовых.
Монетизация веб-ресурсов идет трудно. С наскока ничего не получилось. По-хорошему завидуем тем веб-изданиям, которые вовремя сориентировались, стали пахать целину соцсетей со всем усердием и зарабатывать на этом. Это целая технология со своими правилами. Мы пока в процессе учебы. Кстати, в нашем регионе таких коммерчески успешных изданий немного.
О ПРОБЛЕМАХ
Что нам мешает работать на рынке? Самоцензура, опасения вступать в конфликт с сильными мира сего, конкуренция со стороны интернета, низкая платежеспособность граждан, нестабильная работа почты по доставке газет. Главная проблема — падение тиража и в связи с этим «консервация» зарплат журналистов. Хлопают дверью самые востребованные и способные из них.
Нужны массированные госдотации прессе на выпуск газет и почте за доставку газет подписчикам. Это снизит подписные цены и поможет на первых порах удерживать тиражи и профессиональных сотрудников. Все остальное, что входит в понятие качественной журналистики, — на совести самих изданий.
Общественно-политическая газета города Бирска и Бирского района Республики Башкортостан «Победа» издается с июня 1920 года. Выходит три раза в неделю. Средний тираж одного номера – 5000 экземпляров. Учредители: Агентство по печати и СМИ Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».
Сайт: pobeda.rbsmi.ru