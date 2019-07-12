Пробуждаем интерес к районной газете

О ТЕМАТИКЕ И СПЕЦПРОЕКТАХ

«Победа», как и другие районки, газета «домашняя». Наверное, это лучший эпитет для издания, которое вот уже 99 лет несколько раз в неделю приходит в гости в квартиры и дома бирян на правах старого доброго друга. Так что пляшем мы во всех своих начинаниях именно от этой печки, то бишь статуса народной газеты. В том числе и в наших проектах (они же — тематические полосы).

«Местное самоуправление» (второе название «Сторона моя, сторонка…») рассказывает о жизни села во всех ее проявлениях. Дела и заботы простых сельчан, фермеров. Рассказы о творческих коллективах сельских клубов, самодеятельных артистах-энтузиастах. Проблемы территорий в размышлениях сельских мэров, старост. Включение сельчан в процесс самоуправления для решения неотложных социальных задач, будь то грейдирование деревенских грунтовок или монтаж современных детских игровых площадок (небывалое, кстати, явление для российской глубинки). Зарисовки о замечательных людях бирской деревни. Проект «Наша активность принесет комфорт и благополучие» («Коммуналка») посвящен такой больной теме, как ЖКХ. Война горожан с коммунальщиками по тарифам, качеству услуг, ремонту подъездов, кровли, асфальтированию дворов, выполнение региональных и госпрограмм по благоустройству микрорайонов — инфоповоды и темы неисчерпаемые, бесконечные, вечные.

Полоса «PROАрт» о театральном движении в городе и республике, а также «Литературная страница» и «Со спортом навсегда» не требуют пояснений.

Разумеется, как многие другие редакции, устраиваем онлайн-трансляции мастер-классов и встреч с интересными людьми: экологами, врачами, ремесленниками, предпринимателями, фитнес-тренерами, знаменитыми земляками. Порой в этом же формате организуем обсуждения серьезных тем с участием спикеров из официальных управленческих структур. Ролики и ссылки на них размещали до последнего времени на редакционном сайте. Но сейчас перешли на единую для всех государственных СМИ республики информационную интернет-платформу.

Пробуждаем общественную активность и интерес к газете разовыми или «долгоиграющими» акциями. Из самых ярких хочется отметить сбор новогодних игрушек, сделанных руками малышей и взрослых в семьях или детсадах, для городской елки. Да-да, порой у муниципалитетов нет средств на приобретение достаточного количества новых елочных «нарядов», а старые, они такие… старые. Биряне живо откликнулись, пришлось под сбор украшений выделять даже большой редакционный конференц-зал и вывозить их несколькими фургонами. Открытие праздничной елки на главной городской площади с именными игрушками прошло на ура!