«Победа-75» — новый проект Ассоциации исследователей российского общества: без гнева и пристрастия

День Победы – главный праздник современной России. Наверное, единственный, который объединяет самых разных людей нашей огромной страны. Неудивительно, что риторика и интерпретация его неоднозначна, и чем ближе к знаменательной дате, тем острее споры и полемические формулировки. Память народа, события отдаляющегося прошлого становятся снова аргументом в идеологическом споре.

Возможно ли вообще избежать политизации истории сегодня? Что наука и общество могут противопоставить стремлению «перекроить» историю в угоду геополитичкским интересам?

На эти и многие другие вопросы стараются найти ответы участники нового проекта Ассоциации исследователей российского общества (АИРО-ХХ1) и Союза журналистов Москвы — видные российские и зарубежные ученые, представители ведущих университетов и научно-исследовательских центров.

«Победа-75» — независимый экспертный аудит начавшейся юбилейной кампании. Предшествующие проекты, вызвавшие большой профессиональный и общественный интерес — «Победа-70» и «Революции 100» — показали со всей убедительностью, что подготовка и проведение мероприятий по случаю значимых дат — важный индикатор настроений и не всегда очевидных на первый взгляд тенденций в развитии социума. Тем важнее, что журналисты участвуют в обсуждении результатов проектов. Нет сомнения в том, что новый проект поможет коллегам не только узнать новые детали самого исследования, документы и свидетельства, но и избежать ошибок, а также наладить постоянную связь с надежными источниками — экспертами. Кстати, роли СМИ и журналистов в новом исследовании будет посвящена отдельная глава.

На пресс-конференции в Центральном Доме журналистов 11 декабря участники проекта рассказали, как осуществляется мониторинг темы победы Советского Союза в Великой Отечественной войне в печатных и электронных СМИ, в пространстве Сети, в произведениях художественной литературы, театра и кино, в официальных и общественных акциях, в специальных выставках, в научных исследованиях и архивных публикациях. Отдельное направление анализа — новые дискурсивные практики, порожденные юбилеем, фигуры умолчания и иносказания субъектов, выстраивающих собственную идеологию праздника. Мониторинг включает в себя три измерения — федеральное, региональное и международное. Поэтому в нем участвуют свыше 50-ти ученых и экспертов из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Северной Осетии, Татарстана, а также Великобритании, США, Франции, Китая, Польши, Венгрии, Германии, Италии, стран Латинской Америки, Скандинавии и Балканского полуострова.

Как подчеркнул руководитель проекта, вице-президент АИРО-ХХ1 Геннадий Бордюгов, «если по прошествии 75 лет образ Победы способен пробуждать острую и бескомпромиссную полемику, то значит, 9 мая 1945 года является системообразующим фактором нашей истории — фактором, постоянно врывающимся в настоящее, напоминающим о себе и активно влияющим на формирование будущего».