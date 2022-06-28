Победителей конкурса «10 лучших газет России – 2022» наградят в Воронеже

Церемония награждения победителей конкурса «10 лучших газет России — 2022» состоится в Воронеже 3 и 4 августа. Мероприятие пройдет под патронажем губернатора Александра Гусева, сообщила пресс-служба областного правительства в понедельник, 27 июня.

Ранее сообщалось, что в число «10 лучших газет России – 2022» вошли издания холдинга РИА «Воронеж» — «Семерочка» и «Борисоглебский вестник». Помимо высших наград, издания холдинга также вошли в число победителей по отдельным номинациям. Так, «Семерочку» отметили за «Дизайн», «Контент», «Проекты и акции» и «Деятельность по развитию территории». «Борисоглебский вестник» вошел в число победителей по «Контенту», «Работе в соцсетях», «Деятельности по развитию территории» и «Работе с аудиторией». Высоких результатов добились и другие газеты холдинга.

Конкурс «10 лучших газет России» проводится с 2014 года. Его учредителями выступают Общероссийская общественная организация «Союз журналистов России» и журнал «Журналистика и медиарынок». Целью конкурса является сбор и распространение информации об опыте российской прессы по созданию и распространению общественно значимого контента.