Победителей «Золотого пера» назовут 3 июня в Доме журналиста на Невском, 70

Церемония награждения победителей конкурса «Золотое перо» пройдет в пятницу, 3 июня, в 15:00 в Доме журналиста на Невском, 70. В этом году награждение победителей пройдет аскетично, без торжественных церемоний и гуляний.

— Наблюдательный совет сегодня обсуждал, как будет проходить церемония «Золотого пера», и пришел к коллективному пониманию, что сейчас не время для пышных и праздничных церемоний. Поэтому мы решили провести награждение в рабочей обстановке, — рассказал Лениздату председатель Набсовета конкурса, глава Союза журналистов СПб и ЛО Андрей Радин.

По словам председателя жюри Дмитрия Шериха, голосование по номинациям практически завершено. Имена победителей будут оглашены 3 июня.

Во вторник, 17 мая, жюри конкурса «Золотое перо» озвучило шорт-листы. Узнать имена кандидатов на победу можно по ссылке.