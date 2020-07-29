Почему советскую прессу можно называть новыми медиа

Алексей Венедиктов предложил свое определение «новым медиа», связав их с глубокой партийностью
Сегодня термин «новые медиа» стал общеупотребительным. Под новыми медиа понимают социальные сети, блог-платформы, микроблоги, интернет-СМИ и поисковые службы. Самыми очевидными отличиями новых медиа от традиционных принято считать bнтернет как технологическую и коммуникативную среду и интерактивность. Как известно, сетевые медиа позволяют устанавливать связи между коммуникаторами, которые еще недавно находились в совершенно разных плоскостях. Новые медиа характеризуются интерактивностью, мультимедийностью и гипертекстуальностью. Казалось бы, термин сложился и трудно ожидать от теоретиков каких-либо иных формулировок.
И все же они появились, но у практиков. Алексей Венедиктов в программе «Будем наблюдать» предложил свое определение «новым медиа». Он сказал, что новые медиа имеют одно качество — они партийные. Партийные в смысле подбора информации, чем отличаются от «старомодных». «Нью-Йорк таймс» главный редактор «Эхо Москвы» отнес к первым (новым медиа), а «Новую газету» — ко вторым (традиционным медиа).
Причины того, что качественная и респектабельная американская газета, выходящая с 1851 года, в одночасье потеряла свою непредвзятость, Алексей Венедиктов связал с ее комбатантской позицией, которую она заняла после избрания Трампа. Подтверждением тому является недавнее увольнение журналистики Бэри Вайсс, которую владелец «Нью-Йорк таймс» пригласил в отдел «Мнения». Работать в газете она не смогла, потому что ее травили ее же коллеги за то, что она приводила мнения людей, стоящих на консервативных позициях.
В своем письме, адресованном издателю газеты Артуру Шульцбергеру, она раскритиковала руководство и назвала атмосферу в газете враждебной:
«Я не понимаю, как вы допускаете такое поведение в вашей компании, на виду у публики и сотрудников газеты», — написала она. И это происходит в «Нью-Йорк таймс», — газете, которая исторические стояла на защите свободы слова!»
Как известно, традиционные медиа опираются на редакционные правила и принципы. Одно из которых — давать разные мнения на одно события. Примером может служить расследование по «Норильскому никелю» журналистики «Новой газеты» Елены Костюченко, в котором нет никакой попытки оправдания или осуждения. В традиционном медиа могут быть представлены разные мнения в сфере политики, экономики, культуры и др. Но профессиональные взгляды у сотрудников должны быть одинаковыми: не может быть одной точки зрения или однообразного подбора фактов, который всегда приводит к одним выводам и решениям.
Как видим, с легкой руки Алексея Венедиктова, медиа могут рассматриваться в плоскости политического потока, а не информационного и технологического, как было принято в последнее время. Получается, что политические предпочтения редакционного коллектива способствуют превращению традиционного медиа в новое, в котором профессиональные принципы теряют силу и значимость.