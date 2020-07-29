Почему советскую прессу можно называть новыми медиа

Сегодня термин «новые медиа» стал общеупотребительным. Под новыми медиа понимают социальные сети, блог-платформы, микроблоги, интернет-СМИ и поисковые службы. Самыми очевидными отличиями новых медиа от традиционных принято считать bнтернет как технологическую и коммуникативную среду и интерактивность. Как известно, сетевые медиа позволяют устанавливать связи между коммуникаторами, которые еще недавно находились в совершенно разных плоскостях. Новые медиа характеризуются интерактивностью, мультимедийностью и гипертекстуальностью. Казалось бы, термин сложился и трудно ожидать от теоретиков каких-либо иных формулировок.

И все же они появились, но у практиков. Алексей Венедиктов в программе «Будем наблюдать» предложил свое определение «новым медиа». Он сказал, что новые медиа имеют одно качество — они партийные. Партийные в смысле подбора информации, чем отличаются от «старомодных». «Нью-Йорк таймс» главный редактор «Эхо Москвы» отнес к первым (новым медиа), а «Новую газету» — ко вторым (традиционным медиа).

Причины того, что качественная и респектабельная американская газета, выходящая с 1851 года, в одночасье потеряла свою непредвзятость, Алексей Венедиктов связал с ее комбатантской позицией, которую она заняла после избрания Трампа. Подтверждением тому является недавнее увольнение журналистики Бэри Вайсс, которую владелец «Нью-Йорк таймс» пригласил в отдел «Мнения». Работать в газете она не смогла, потому что ее травили ее же коллеги за то, что она приводила мнения людей, стоящих на консервативных позициях.