Почему технологии не спасли журналистику

В январский день 2010 года, когда Стив Джобс представил самый первый iPad, сотни медиаменеджеров по всему миру радостно выдохнули: наконец-то индустрия информационных технологий родила продукт, который продолжит традиции печатной прессы в цифровой среде.

Самые хитрые и богатые из менеджеров знали о существовании айпада еще за несколько месяцев до публичной презентации. Apple тоже рассчитывала, что новый форм-фактор будет поддержан печатными издателями, и отдала несколько тестовых устройств в крупные редакции, чтобы они успели разработать свои приложения к запуску. Айпады были буквально прикованы цепями в секретных комнатах ньюсрумов, и работа над приложениями закипела.

Надежды разбились уже в 2013 году: самый крупный и амбициозный издательский айпад-проект, The Daily Руперта Мердока, сначала потерял эксклюзивность, начав выходить на андроид-планшетах, а потом и вовсе закрылся. Айпад-революции печатных СМИ не случилось.

Айпады прекрасно себя чувствуют и продаются и поныне. Чего не скажешь про журналистику, доверие к которой падает, рекламные доходы снижаются, а давление со стороны государства и общества вместе с конкуренцией смежных отраслей растет.

Технология снова использовала накопленную столетиями репутацию и привилегии нашего древнего ремесла, чтобы продать побольше устройств. Очень похоже на краткую историю развития социальных сетей: вначале им нужен был журналистский контент, чтобы привлечь первоначальную аудиторию. А теперь они стали такими большими, что могут сами определять, какой контент пускать к себе, а какой нет. Или пускать его только за деньги. Скажите органическому трафику и охватам «пока».

На первый взгляд кажется, что современные технологии давали нам прорыв практически во всех сферах применения: путешествиях, банковском деле, доставке еды и сексе. Но часто технологии с помощью автоматизации замещают ручной труд — таким образом, на горизонте пары десятилетий исчезнут вакансии таксистов, дальнобойщиков и доставщиков пиццы.

В случае же с журналистикой технологии просто десакрализировали функции по сбору и обработке информации, снизили порог входа в эту деятельность. А журналистика не смогла в ответ придумать ничего, что сохранило бы ее рыночную востребованность.