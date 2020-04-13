Почему журналисты не боятся коронавируса

Интервью с редактором телерадиокомпании «Русский мир» Любовью Курьяновой
В связи с пандемией коронавируса многие редакции ушли на дистанционную работу. Как работать эффективно в новых условиях и искать новые форматы взаимодействия с аудиторией, расскажет главный редактор телерадиокомпании «Русский мир» Любовь Курьянова.
— Как изменилась работа журналиста во время карантина?
— Сейчас большая часть средств массовой информации ушли в интернет. Многие печатные издания, такие как «Коммерсант» и «Ведомости», приостановили выпуск газет и работают полностью в онлайн-режиме, а телевизионные ведущие федеральных каналов ведут передачи из дома.
Что касается телерадиокомпании «Русский мир», на данный момент мы работаем дистанционно, не подвергая опасности ни наших экспертов, ни своих сотрудников. Но в отличие от наших коллег, мы не ушли в интернет, мы всегда в нем были, это наша основная площадка. Конечно, подход к работе немного изменился. Сейчас записываем программы и интервью с помощью различных менеджеров. Те, кто думает, что работы стало меньше, для нас наоборот — в разы больше. Прогнозируя ситуацию, мы заранее записали несколько концертов, спектаклей и виртуальных экскурсий по музеям и театрами Москвы.
— Многие считают, что именно из-за интернета журналистика умирает, так ли это?
— Профессия не умирает, профессия перерождается! Она приобретает немного другой характер, и это нормально, потому что меняется технологии и вообще мир вокруг. Раньше, чтобы стать звездой, нужно было стоять у входа в Останкино и держать наготове резюме, либо кассету с портфолио. Высматривать «нужного человека» на проходной, а после умолять его взять вас на работу.
На сегодняшний момент, чтобы стать знаменитым в журналистике, достаточно иметь собственный стиль подачи информации и компьютер. Главное — не отрицать интернет, ведь на сегодня он является логичным продолжением СМИ.
Интернет не убивает журналистику, наоборот дает возможность талантливым журналистам найти свое место в профессии.
— Как вы считаете, пандемия изменит журналистику?
— История с коронавирусом, которая, к сожалению, неизвестно, когда закончится, однозначно, изменит не только журналистику, но и нас всех. Средства массовой информации постепенно отказывались от своих классических форм. Многие издательства уже давно перешли на веб-версии своих газет и журналов, программы телеканалов мигрировали в YouTube. Процесс перерождения профессии уже давно запущен, но пандемия в разы ускорит этот переход в интернет-пространство.
— Обязательно ли заканчивать журфак, чтобы стать хорошим журналистом?
Чтобы найти себя в этой профессии, нужно иметь фундаментальное образование, и если оно будет не связано с журналистикой, то это еще лучше. Человеку, который закончил экономический факультет, гораздо проще работать на телеканале РБК, нежели специалисту с факультета журналистики, которому придется самостоятельно осваивать все экономические премудрости.
У нас мало спортивных, автомобильных, научных журналистов, которые не просто излагали голые факты и статистику, а писали так, чтобы их понял каждый. Так написать может лишь тот человек, который хорошо разбирается, а главное понимает тему, о которой пишет. То есть нишевая журналистика остается свободной в нашей стране.
— Как понять, что журналистика — это твое призвание?
— Попробуйте поучаствовать в нашем конкурсе «Корреспондент Русского мира», который запустила наша телерадиокомпания совместно с фондом «Русский мир» и Фондом президентских грантов.
Абсолютно любой желающий, любого возраста, из любой точки земли, может снять сюжет на любой гаджет о событии, человеке или о том, что ему просто интересно. Лучшие видеосюжеты будут показаны в эфире нашего телеканала. Но это не все. Мы выберем 21 победителя, которые будут приглашены в город Коломну в Подмосковье, где их ждет тематическая смена «Русскоязычные СМИ в глобальной медиасреде». И в торжественной обстановке призеры будут награждены подарками и ценными призами, такими как штативы, видеокамеры, планшеты и т.д. Всю неделю победителей будет ждать насыщенная образовательная и культурная программа. Свои лекции прочтут лучшие преподаватели по технике речи, журналистике, ораторскому мастерству, о секретах успешных аккаунтов поведают известные блогеры, операторы и режиссеры расскажут, как сделать видеоматериалы интересными и незаурядными.
— Что делать будущим журналистам, которые через 2-3 месяца окончат журфаки?
Мой главный совет — не разменивайтесь! У вас есть мечта? Где вы хотите работать? Сразу попытайтесь туда попасть. Не думайте, что вы сначала пойдете на маленький окружной канал, малоизвестное издание, что вам еще нужно вырасти для своей мечты. Попроситесь сначала на стажировку в СМИ своей мечты. Работайте. Старайтесь. Изо всех сил делайте так, чтобы вам предложили работу.
— А если не берут?
— У журналиста должно быть такое качество характера, как целеустремленность. Используйте его, таких людей ценят в профессии! Настоящий журналист не опускает руки при первой неудаче, он ищет иные пути решения! Он точно знает, чего хочет, и что он этого добьется. Главное — идти за мечтой, не сворачивая с пути, и тогда все обязательно получится.