Почему журналисты не боятся коронавируса

В связи с пандемией коронавируса многие редакции ушли на дистанционную работу. Как работать эффективно в новых условиях и искать новые форматы взаимодействия с аудиторией, расскажет главный редактор телерадиокомпании «Русский мир» Любовь Курьянова.

— Как изменилась работа журналиста во время карантина?

— Сейчас большая часть средств массовой информации ушли в интернет. Многие печатные издания, такие как «Коммерсант» и «Ведомости», приостановили выпуск газет и работают полностью в онлайн-режиме, а телевизионные ведущие федеральных каналов ведут передачи из дома.

Что касается телерадиокомпании «Русский мир», на данный момент мы работаем дистанционно, не подвергая опасности ни наших экспертов, ни своих сотрудников. Но в отличие от наших коллег, мы не ушли в интернет, мы всегда в нем были, это наша основная площадка. Конечно, подход к работе немного изменился. Сейчас записываем программы и интервью с помощью различных менеджеров. Те, кто думает, что работы стало меньше, для нас наоборот — в разы больше. Прогнозируя ситуацию, мы заранее записали несколько концертов, спектаклей и виртуальных экскурсий по музеям и театрами Москвы.

— Многие считают, что именно из-за интернета журналистика умирает, так ли это?

— Профессия не умирает, профессия перерождается! Она приобретает немного другой характер, и это нормально, потому что меняется технологии и вообще мир вокруг. Раньше, чтобы стать звездой, нужно было стоять у входа в Останкино и держать наготове резюме, либо кассету с портфолио. Высматривать «нужного человека» на проходной, а после умолять его взять вас на работу.

На сегодняшний момент, чтобы стать знаменитым в журналистике, достаточно иметь собственный стиль подачи информации и компьютер. Главное — не отрицать интернет, ведь на сегодня он является логичным продолжением СМИ.

Интернет не убивает журналистику, наоборот дает возможность талантливым журналистам найти свое место в профессии.

— Как вы считаете, пандемия изменит журналистику?

— История с коронавирусом, которая, к сожалению, неизвестно, когда закончится, однозначно, изменит не только журналистику, но и нас всех. Средства массовой информации постепенно отказывались от своих классических форм. Многие издательства уже давно перешли на веб-версии своих газет и журналов, программы телеканалов мигрировали в YouTube. Процесс перерождения профессии уже давно запущен, но пандемия в разы ускорит этот переход в интернет-пространство.

— Обязательно ли заканчивать журфак, чтобы стать хорошим журналистом?

Чтобы найти себя в этой профессии, нужно иметь фундаментальное образование, и если оно будет не связано с журналистикой, то это еще лучше. Человеку, который закончил экономический факультет, гораздо проще работать на телеканале РБК, нежели специалисту с факультета журналистики, которому придется самостоятельно осваивать все экономические премудрости.