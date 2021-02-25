Почта России и Минкультуры поддержат подписку на газеты и журналы

Почта России и Минкультуры начали совместную работу по поддержке периодики и популяризации знаний. О новом проекте сообщила пресс-служба госкомпании.

Министерство отобрало 200 изданий из подписного каталога почты — общественно-политические, научно-популярные, детские газеты и журналы. Они будут включены в печатный каталог, который с 1 апреля появится в тысяче библиотек по всей стране. По QR-коду на брошюре можно будет перейти в подписной онлайн-каталог Почты России и быстро оформить подписку. В остальных библиотеках разместят информационные плакаты с QR-кодом, ведущим на общий подписной онлайн-каталог Почты России.

«В настоящее время ограничительные меры, вызванные пандемией, постепенно снимаются. Библиотеки самых разных форматов начиная от крупных федеральных учреждений заканчивая молодыми модульными библиотеками в рамках национального проекта «Культура» открывают свои двери для посетителей, возобновляются офлайн-мероприятия, и все мы вновь возвращаем в учреждения радость живого общения», - отметила министр культуры РФ Ольга Любимова.

«В России 42 тысячи библиотек и 42 тысячи отделений Почты России. Вместе они могут создать крупнейшую в мире сеть, которая даст людям доступ к периодическим печатным изданиям», - подчеркнул глава Почты России Максим Акимов.