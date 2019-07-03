Почта России начала досрочную подписную кампанию

С 1 июля «Почта России» объявила досрочную подписную кампанию. Подписаться на более 1000 изданий по каталогу почты на I полугодие 2020 года можно по ценам текущего полугодия. Причем, как онлайн на сайте podpiska.pochta.ru из любой точки мира, так и в ближайшем отделении связи.

Досрочная подписная кампания продлится до 20-х чисел августа. Подписку можно оформить из любой точки мира на podpiska.pochta.ru, либо по обновленному цветному каталогу «Почты России» в отделениях почтовой связи.

Подписчиков ждут скидки в 25 процентов на 2500 изданий, рекомендованных Экспертным советом по региональным СМИ, тогда как скидки на эти газеты и журналы по каталогам подписных агентств-партнеров составят 20 процентов.

Только в период досрочной подписной кампании стоимость доставки и тарифы на магистральные перевозки «Почты России» сохранятся на прежнем уровне.

С 2015 года Почта России проводит благотворительную акцию «Дерево Добра», в которой уже участвуют 2500 социальных учреждений по всей стране. В рамках программы каждый желающий может оформить подарочную подписку в адрес воспитанников детских школ-интернатов и детских домов, подопечных домов престарелых и ветеранов, детей, которые находятся на лечении, сельских библиотек и вузов. Принять участие в проекте можно на сайте или в любом отделении почтовой связи вашего района.

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