«Почта России» начала использовать голосового помощника для обработки запросов на своей горячей линии, сообщила пресс-служба почтового оператора.

«Для обработки запросов клиентов горячей линии Почта России запустила собственного голосового ассистента на базе технологии Yandex SpeechKit, входящей в экосистему сервисов облачной платформы Яндекса», - отмечается в сообщении.

Теперь в автоматическом режиме обрабатывается примерно 30% всех обращений. Также голосовой помощник сократил среднее время общения клиента по телефону - 1,5 минуты против 3 минут общения с оператором.

На данный момент ассистент может общаться с клиентом по 9 основным темам.

«Он успешно помогает в поиске интересующего почтового отделения на всей территории России, отвечает на вопросы о режиме работы отделений, о статусах посылок и писем. Также с его помощью можно узнать, как быстро отправить посылку или как получить свое отправление на дом. При этом голосовой ассистент активно обучается новым навыкам», - отметили в пресс-службе «Почты России».