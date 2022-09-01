Почта России открыла подписку на первое полугодие 2023 года

1 сентября Почта России открыла подписку более чем на 6 200 изданий на первое полугодие 2023 года.

В собственном подписном каталоге Почты общественно-политические, развлекательные и узкоспециализированные газеты и журналы, в том числе на национальных языках народов России. Клиенты могут оформить и оплатить подписку на сайте компании в разделе «Онлайн подписка», в мобильном приложении, в любом почтовом отделении и на дому с помощью почтальона.

Издания в электронном каталоге на сайте и в приложении можно искать как по названию, так и по подписному индексу или издателю. Там есть возможность сортировки по категориям, читательским предпочтениям, темам, алфавиту и популярности. Клиент может выбрать подходящий способ получения подписных изданий: домой в почтовый ящик, в абонементный ящик в почтовом отделении или у оператора.

В честь Дня знаний Почта также предлагает оформить подписку для детей и подростков. Для этого в почтовых отделениях и на сайте компании есть отдельный каталог, в котором более 250 детских изданий.