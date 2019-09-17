Почта России подвела итоги подписной кампании на второе полугодие 2019 года

Одним из важнейших показателей успешности подписки является плотность подписки, выражаемая в количестве сделанных подписок на 1000 человек.

Лидерами в прошедшей подписной кампании стали почтовые управления Курской области (304 человек на 1000 человек населения региона), «Татарстан почтасы» (250 человек на 1000 человек населения региона), Республики Северная Осетия – Алания (176), Брянской области (172) Республики Алтай (162), Краснодарского края (160), Липецкой области (159), Волгоградской области (146), Костромской области (145) и Ставропольского края (144).

Средний показатель плотности подписки по Российской Федерации составил 72 человека на 1000 человек населения.

Анализ динамики изменения плотности подписки в регионах России мог бы стать одним из факторов оценки социально-экономической ситуации в стране. С показателями плотности подписки по всем регионам России можно познакомиться здесь.