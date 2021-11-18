«Почта России» потратит 119,7 млн на продвижение с помощью инфлюенсеров

«Почта России» объявила тендер на оказание услуг по размещению публикаций у инфлюенсеров, а также созданию спецпроектов с их участием для продвижения услуг и сервисов компании, сообщается в документации по закупке, опубликованной на электронной торговой площадке РАД. Начальная стоимость контракта — 119,7 млн руб.

Заявки принимаются до 3 декабря, итоги подведут 16 декабря 2021 года. С победителем заключат договор сроком до конца декабря 2022 года. Подрядчик должен будет:

— готовить и размещать нативные платные публикации в тематических Telegram-каналах с охватом не менее 800 тыс. просмотров в месяц, а также в аккаунтах микроинфлюенсеров в Instagram, TikTok, Likee, Youtube;

— готовить и проводить спецпроекты с участием блогеров с разным охватом аудитории (от 750 тыс. до 10 млн пользователей);

— создавать коллаборации с тиктокерами в рамках продвижения официального хештег-челленджа в TikTok с совокупным охватом интеграций не менее 7 млн контактов.

В октябре «Почта России» объявила тендер на оказание услуг по разработке креативной концепции, креативных и рекламно-информационных материалов бренда. Подрядчик займётся разработкой индивидуального стиля бренда, который в дальнейшем будет использован для продвижения продуктов и сервисов компании.