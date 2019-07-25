«Почта России» рассчитывает до 1 октября зарегистрироваться в качестве АО

Руководство «Почты России» намерено в сентябре обратиться в Федеральную налоговую службу для регистрации в качестве акционерного общества. Процесс реорганизации федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) в непубличное АО идет по плану и будет завершен до 1 октября, сказал гендиректор почтового оператора Николай Подгузов.

Ожидаем, что в начале августа проект [передаточного акта] будет внесен на площадку правительства, затем в течение августа будет подписано соответствующее распоряжение правительства. Устав общества также... утверждается распоряжением правительства, он уже находится на площадке аппарата [правительства], версия его согласована и параллельно тоже будет утверждена распоряжением правительства. Все это позволяет нам рассчитывать, что в сентябре мы обратимся к ФНС (Федеральной налоговой службе) за регистрацией акционерного общества и в дальнейшем до 1 октября сумеем зарегистрировать АО,— сообщил он во время расширенного заседания комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, посвященного реорганизации «Почты России».

По его словам, помимо основных реперных точек, продолжается серьезная работа по «бесшовному» переходу из ФГУПа в АО.

Операционно компания не должна ни на секунду прекратить свою работу, пенсии должны доставляться, услуги должны предоставляться. И вот то, как это сделать максимально гладко, без каких-либо сбоев, — это основная задача, которая перед нами стоит, перед менеджментом предприятия, и здесь, я уверен, мы ее тоже успешно решим, — сказал Подгузов.

В заключении глава «Почты России» поблагодарил депутатов Госдумы за то, что они заложили грамотную основу, приняв закон, который при его исполнении повышает эффективность одного из крупнейших предприятий страны.