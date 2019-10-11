«Почта России» впервые продлила льготную декаду подписки

Льготная декада подписки на печатные издания в октябре продлена еще на неделю с сохранением скидок. Она будет действовать до 20 октября. В это время на подписке можно сэкономить до 40 %, говорится в сообщении почтового предприятия.

Во время льготной декады подписки «Почта России» предоставляет клиентам максимальную скидку на подписку и доставку периодических печатных изданий — это почти 1500 развлекательных, политико-экономических, научных, детских журналов и газет.

Доставка федеральных СМИ, включенных в каталог почты, снижена на 10 %, а региональных — на 15 %. Для изданий по каталогам других подписных агентств дополнительная скидка от «Почты России» составляет 5 % и 10 % соответственно.

Кроме того, сохраняется размер и условия действия льгот на доставку изданий, согласованных Экспертным советом по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи.

Получить максимальную скидку в 25 % можно по каталогу «Почты России», а также 20 % — через альтернативные подписные агентства. В список входят свыше 2500 наименований, среди которых федеральные и региональные издания.

Подписку на периодическую продукцию для себя и близких можно оформить из любой точки мира, выбрав журнал или газету из более 4 200 изданий на сайте podpiska.pochta.ru, а также в отделении почтовой связи.