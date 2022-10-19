«Почта России» запустила приложение для чтения digital-версий газет и журналов

«Почта России», которая занимается доставкой печатных версий газет и журналов, тестирует новый вид подписки в электронном виде через мобильное приложение. Называется приложение «Почта Подписка». Оно позволяет подписаться на оцифрованные версии газет и журналов. На пилотном этапе в каталоге будет 110 изданий из 6 тыс. распространяемых по подписке.

Сейчас приложение позволяет подписаться на журналы «Дилетант», «Наука и жизнь», «Эксперт», «Собеседник», газеты «Российская газета», «Коммерсантъ», издания о садоводстве и кулинарии, детские журналы и др. При этом подписаться на издание прямо в приложении нельзя: чтобы начать им пользоваться, нужно выписать электронные издания на сайте «Почты России», а затем авторизоваться в приложении.

На начальном этапе «Почта России» не заключает прямых лицензионных договоров с издателями. Масштабирование проекта запланировано на 2023 год.

В России уже существуют сервисы чтения газет и журналов, в числе основных — «Пресса.ру» и принадлежащий РБК Public.ru (АО «Публичная библиотека»). Такие сайты и приложения есть и у мобильных операторов МТС, «Вымпелкома», «МегаФона», Tele2 и Yota, поставщиком услуг для большинства из них служит Kiozk (ООО «Мобильная периодика»).