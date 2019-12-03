Почта России открывает зимнюю декаду подписки

2 декабря в России стартовала зимняя декада подписки. Она продлится до 13 декабря. В это время оформить доставку на любимые издания можно с приличной скидкой, причем как в почтовых отделениях, так и на сайте почтового оператора.

Во время декады подписки стоимость на более чем 1,5 тысячи развлекательных, политико-экономических, научных, детских журналов и газет снижается до 40 %.

На доставку федеральных и региональных СМИ, включенных в каталог почтового оператора, также предоставляется дополнительная скидка в размере 10 и 15 %. По каталогам других подписных агентств — на 5 и 10 % соответственно. В них газеты и журналы выделены специальными индексами с буквенными обозначениями.

Кроме того, сохраняется размер и условия действия льгот на доставку изданий, согласованных Экспертным советом по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России. Получить максимальную скидку в размере 25 % можно по каталогу «Почты России», а также 20 % — через альтернативные подписные агентства. В список входят свыше 2500 наименований, среди которых есть как федеральные, так и региональные издания.

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