Почти треть россиян заметили больше рекламы российских производителей и магазинов

Почти 30% россиян обратили внимание на рост рекламы российских производителей и магазинов как в интернете, так и в офлайне. Но большинство респондентов такие изменения не отметили. Об этом говорится в опросе Kokoc Group.

После ухода зарубежных брендов отечественные компании нарастили свое присутствие в интернет-пространстве. По итогам прошлого года локальные бренды увеличили долю продаж на маркетплейсах на 70% по сравнению с 2021 г. Это привело к росту конкуренции на агрегаторах, в связи с чем многие бренды увеличили инвестиции в продвижение.

Треть опрошенных считают, что российские компании могут составить достойную конкуренцию покинувшим страну брендам. Почти 20% согласны с этим тезисом, но считают, что отечественные продавцы завышают цены. А 10% привыкли, что импортное всегда лучше.