Под давлением РКН издания удаляют заметки, созданные по расследованиям СМИ Ходорковского

Редакция Znak.com сообщила о поступившем к ней требовании удалить материалы, написанные по следам разоблачительных материалов, которые выпускало издание «МБХ медиа». В письме указывается на связь издания, которое финансировал бизнесмен Михаил Ходорковский, с его организациями, признанными нынешним летом нежелательными. Расследования были посвящены главе СК Александру Бастрыкину и близкому к Кремлю бизнесмену Константину Голощапову.

Аналогичные требования получил телеканал «Дождь»*, от него добиваются удаления материалов, отсылающих к расследованиям другого самоликвидировавшегося и связанного с Ходорковским издания «Открытые медиа»**. Того же хотят и от магаданского издания «Весьма».

Ранее от редакций «Дождя»* и Znak.com РКН успешно потребовал удаления материалов, написанных на основе расследований издания «Проект»***.

*Внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

**Внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

***Генпрокуратура признала Project Media, Inc. нежелательной организацией на территории РФ