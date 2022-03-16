Под Киевом погибли члены съемочной группы Fox News Пьер Закржевски и Александра Кувшинова.

Телеканал Fox News сообщил, что вместе с оператором телеканала Пьером Закржевски, который попал под обстрел на Украине, погибла и консультировавшая СМИ местная журналистка Александра Кувшинова.

Fox News ранее заявил, что его оператор Закржевски, попавший накануне под огонь на Украине вместе с получившим ранение корреспондентом Бенджамином Холлом, скончался. До этого стало известно о гибели на Украине американского журналиста Брента Рено.

«Украинская журналистка Александра Кувшинова, которая работала консультантом для Fox News на местности ... погибла в понедельник вместе с оператором Fox News Пьером Закржевски, когда их автомобиль попал под обстрел. Ей было 24 года», — говорится в сообщении, размещенном на сайте телеканала.