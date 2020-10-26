Медиа

Подкаст «Блогер — профессия будущего»

Подкаст подготовила Общественная коллегия по жалобам на прессу

Медиасреда прогрессирует, и людей, которые создают контент и рассказывают о том, что происходит в мире, становится все больше. Граница между журналистами и блогерами почти стирается. И в мире новых медиа больше недостаточно старых законов: требуются стандарты, которые регулировали бы деятельность всех участников медиасферы.

В подкасте ищем ответ на вопросы о том, каким должен быть закон для новых медиа и заменят ли блогеры журналистов?Подкаст создан Общественной коллегией по жалобам на прессу, при поддержке Фонда президентских грантов и при участии Национальной ассоциации блогеров.

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26 октября 2020

Окт 26, 2020

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