Подкаст «Блогер — профессия будущего»

Медиасреда прогрессирует, и людей, которые создают контент и рассказывают о том, что происходит в мире, становится все больше. Граница между журналистами и блогерами почти стирается. И в мире новых медиа больше недостаточно старых законов: требуются стандарты, которые регулировали бы деятельность всех участников медиасферы.

В подкасте ищем ответ на вопросы о том, каким должен быть закон для новых медиа и заменят ли блогеры журналистов?Подкаст создан Общественной коллегией по жалобам на прессу, при поддержке Фонда президентских грантов и при участии Национальной ассоциации блогеров.