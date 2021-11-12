«Подкасты могут помочь медиа построить комьюнити». Какие подкасты делают медиа сегодня и что происходит на рынке

В сентябре издание Podcasts.ru на основе данных сервиса «Новые подкасты» подсчитало, как быстро растет количество русскоязычных подкастов и кто их выпускает. Выяснилось, что с конца августа по конец сентября 2021 года появилось 366 подкастов на русском языке в каталоге «Яндекс.Музыки». Что касается производителей подкастов, то оказалось, что за месяц 75% подкастов запустили независимые авторы, а остальные 25% — это подкасты брендов, радиостанций, госструктур, медиа и студий. Причем подкасты медиа из этих 25% составляют только 3%, меньше только у студий подкастов (1%).

ЖУРНАЛИСТ решил разобраться, почему подкасты СМИ появляются не так быстро, как подкасты инди-авторов, а также что сегодня делают медиа в подкастинге, на реальных примерах.

Независимых подкастеров всегда было и будет больше, но это не проблема для медиа

Мы привыкли слушать подкасты на своем смартфоне через наушники, но в 2005 году все было сложнее. Именно тогда появился первый подкаст-терминал Russian Podcasting, и выпуски с сайта надо было скачивать на компьютер. В США к тому времени уже появились подкасты, а вот в России о формате узнали благодаря Василию Стрельникову, голосу «MTV Россия». Он еще до подкастов создал «Пиратское радио», выпуски для которого записывал в своей спальне и выкладывал в сеть. Вещание без цензуры, согласований и других ограничений привлекало независимых авторов. В 2008 появился аналог Russian Podcasting — сайт PodFM. Но подкасты в России не прижились. Возможно из-за того, что слушать их было просто неудобно.

В 2012 году Apple запустила приложение «Подкасты», а в 2015 на платформе появились три крупных подкаста про технологии: Beardycast, Zavtracast, «Отвратительные мужики» и несколько менее крупных проектов. Но массовую аудиторию в России подкасты нашли, когда появился отдел подкастов в «Медузе»*. И, несмотря на то что прорыв в российском подкастинге случился благодаря СМИ, независимые авторы все еще выпускают больше подкастов. Вот как это объясняет главный редактор издания о подкаст-индустрии Podcasts.ru Эдуард Царионов:

«Тут все очень просто — независимых авторов больше, чем медиа, особенно в России, где большинство качественных крупных изданий либо закрыты, либо объявлены иноагентами. Если посмотреть на любой медиум, там будут количественно преобладать, конечно, инди-авторы. И неважно, подкаст это, телеграм-канал или ютуб. У независимых авторов развязаны руки. Нет необходимости что-то согласовывать. Нет необходимости соответствовать каким-то ожиданиям или уровню. Любой сейчас может записать подкаст на диктофон телефона и выложить в Сеть. Они могут затрагивать темы, которое ни одно медиа (по тем или иным причинам) не может себе позволить».