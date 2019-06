Бум подкастов: как сделать, чтобы тебя услышали?

Настя Курганская

редактор в «Яндекс», соведущая подкаста «Норм»

— Дайте, пожалуйста, несколько советов: как сделать подкаст, где его лучше разместить и как раскрутить.

— Я бы посоветовала поначалу не зацикливаться на звуке, потому что в подкасте первичен контент. Мне кажется, лучше, не откладывая, воплощать свою идею и учиться методом проб и ошибок, чем тратить время, разбираясь в том, какие нужны микрофоны, рекордеры, звуковая карта. Этим я советую озаботиться уже в процессе, а начать сразу с записи пилотного выпуска. Можно арендовать студию звукозаписи – их в Москве много, положиться на местного звукорежиссера, получить файл и уже с ним работать. А потом в процессе, если вы поймете, что дело пошло, и вам это нравится, можно заняться оборудованием и погрузиться в техническую часть. Если нет возможности арендовать студию, попробуйте записать первый выпуск на диктофон, самый простой микрофон или петличку с радиорынка. Главное, начните. Этот совет, конечно, не подходит большому бренду или медиа. Если вы готовите брендированный подкаст, лучше привлечь какого-нибудь консультанта – человека с опытом, который поможет советом или что-то сделает на первых порах.

Есть множество хостингов, на которые авторы заливают свои подкасты: SoundCloud, Libsyn, Anchor, Mixcloud. Хостинги дают ссылку на RSS, вы ее добавляете в стриминг-сервисы: Apple Music, Google Podcasts, Яндекс.Музыку, и потом каждый новый выпуск, который вы заливаете на хостинг, через RSS направляется в стриминги, где люди слушают подкасты. Какой хостинг выбрать – ваше дело, они не многим отличаются.

Важный инструмент продвижения подкаста — статистика, но со ней все плохо, особенно в России. Libsyn показывает количество людей, скачавших подкаст на разных платформах. Детальную информацию о прослушивании подкастов предоставляет Apple, но там видны только те, кто слушает через iTunes. У Google Podcasts нет статистики, Яндекс.Музыка делится данными по запросу, но у них какой-то подробной статистики тоже нет. Есть еще популярный в России сервис Castbox, где люди слушают подкасты — у него, по-моему, тоже нет подробной статистики. Короче говоря, все подкастеры имеют довольно приблизительные данные о прослушивании своего контента.

— Как монетизировать подкаст?

— Если вы делаете подкаст для того, чтобы его монетизировать, то я вас огорчу — российский рынок подкастинга пока только-только начинает набирать обороты. Не могу сказать, что нет желающих размещать рекламу, но пока что их не много. Мы, например, «НОРМ» сейчас не монетизируем, хотя первые предложения уже появились. Мы не были нацелены на монетизацию подкаста – у нас есть другие источники доходов, и пока что размещать рекламу не начинали. Но мы тратим все больше энергии и времени, и хотелось бы уже начать монетизировать это хобби.

Есть несколько способов монетизации. Первое – это рекламная интеграция – когда ведущие зачитывают рекламный текст, согласованный заказчиком. Она стоит меньше всего для клиента. Второе, спонсированный выпуск – когда ведущие зачитывают несколько рекламных сообщений в течение выпуска, говорят, что выпуск спонсирован, но при этом клиент не обязательно имеет право выбирать или согласовывать с подкастером тему выпуска. И третий формат – брендированный выпуск или подкаст. Это довольно дорогое размещение, которое дает клиенту возможность сказать автору: «А сделайте нам выпуск на такую тему». В России, например, такое делала «Медуза» — это первопроходец рынка подкастов в России, и в том числе они запустили нативные подкасты – «Два по цене одного» и «Медуза в курсе». Я слушала пару выпусков, которые они делали с крупными брендами.

Есть и другие способы: можно продавать билеты на live-записи подкастов или мерч, можно создать аккаунт на Patreon и собирать там донаты от слушателей. Последним способом уже довольно активно пользуются российские подкастеры и блогеры.

Все это, конечно, имеет смысл только тогда, когда у вас уже есть аудитория в несколько десятков тысяч человек. Хотя я смотрю на опыт своих коллег, и вижу, что при охвате в 5 – 10 тысяч человек, уже начинают приходить какие-то предложения. Воплощаются ли они потом в жизнь или нет – это уже другой вопрос.

Повторюсь, подкаст не очень эффективный способ заработать. Скорее этим стоит заниматься, если вам в принципе нравится аудиоформат, если вы получаете удовольствие от слушания и говорения. А монетизация для энтузиастов, которые сейчас действуют на рынке, — это уже вторичный вопрос. Мы делаем подкасты и думаем: «Если получится на этом что-то подзаработать – супер! Не выйдет – ничего страшного!»

— Какие подкасты слушаете вы? Назовите 3–5 лучших.

— Недавно я послушала почти все вышедшие серии нового подкаста студии Gimlet, он называется Motherhood Sessions. Это психотерапевтические сессии женщин, ставших матерями. Они рассказывают о том, что их волнует — это простые проблемы обычных женщин, таких же, как я, вы и миллионы других. Заурядные и в то же время немножко «стыдные» вопросы, которыми задаются многие матери, но не озвучивают их. А в подкасте Motherhood Sessions об этих небольших проблемах говорят. Это очень круто. Еще есть похожий подкаст Where should we begin? с психотерапевтом Эстель Перель. Там к ней на сессии приходят пары. Он тоже классный, с него, пожалуй, началось мое увлечение подкастами. Одним из самых популярных форматов считается «тру-крайм» (True Crime). Это подкасты S-Town, Serial и прочие. Я знакомлюсь со всеми ключевыми новыми работами, но не могу назвать себя большой поклонницей этого жанра. А вот подкасты об отношениях людей, о жизни с удовольствием слушаю.

Из русскоязычных есть хороший подкаст проекта «Полка» о литературе. В нем актуальные фундаментальные темы раскрывают с помощью важных книг. Мне нравятся многие подкасты «Медузы». Например, «Два по цене одного». К сожалению, он закрылся, но было дико круто слушать эту «химию» между ведущими. Еще мне нравится то, что делает Гриша Пророков. Я с удовольствием слушаю его подкасты о музыке и современной культуре: Boom Clap и Beats and Chords. И, конечно, подкасты, которые выходят в приложении Радио Arzamas, потому что это технически круто сделано. Они высоко поднимают планку. Круто, что они подходят к подкастингу не как к разговорным шоу, а как к развлекательным медиа.