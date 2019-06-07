Бум подкастов: как сделать, чтобы тебя услышали?

Волна популярности подкастов, захлестнувшая мир, добралась до России. Первыми тренд подхватили медиа, за ними подтянулись энтузиасты-любители. Некоторым уже удалось сделать из этого хобби полноценную работу, приносящую доход, но не все пока догадались, как это сделать. В Mediajobs.ru с авторами и ведущими подкастов о том, как заработать на разговорах.
Елизавета Сурганова
главный редактор «Кинопоиска», соведущая подкаста «В предыдущих сериях»
— Дайте несколько советов: как сделать подкаст, где его лучше разместить и как раскрутить.
— Мне кажется, главное, что нужно для классного подкаста – это мотивированные ведущие. Люди, которые хотят его придумывать, систематически записывать. Для подкаста важна регулярность, так он приобретает аудиторию, постепенно набирает популярность. А если делать это спорадически, то люди не привыкают, они не ждут такой подкаст, и все разваливается.
Итак, во-первых, нужны люди, которые будут придумывать и делать, а во-вторых нужны технические специалисты – лучше всего звукорежиссер или редактор, который занимается звукорежиссурой и будет монтировать подкаст, чистить звук, убирать речевой мусор, повторы.
Ну, и в-третьих, нужна студия или какое-то место со звукоизоляцией. Лучше, конечно, все-таки студия — с аппаратурой, микрофонами, шумоподавлением. Все, кто преуспел в подкастах и пытается делать это профессионально, так или иначе заботятся о хорошем звуке, ищут помещение и специалистов, о которых я говорила.
Есть масса площадок для размещения подкастов. Мы, например, заливаем через Simplecast, который за небольшую плату сам раздает файл разным ресурсам, в том числе iTunes (пожалуй, главной площадке для продвижения подкастов) и сервисам, которые работают с Android.
В iTunes есть разные системы рейтингов, оценки, отзывы, и для продвижения подкаста важно, чтобы слушатели оставляли эти отзывы, ставили оценки. Чем больше такой обратной связи, тем больше выдача для другой аудитории. Поэтому и мы, и другие подкасты регулярно просим людей это делать в конце своих выпусков.
Еще можно написать в офис Apple людям, которые занимаются промо в приложении Подкасты, и объяснить им, почему именно твой подкаст надо продвигать. Если они согласятся, его поставят на продвижение в верхний блок, и все его увидят.
— Как монетизировать подкаст?
— У нас нет такой задачи. Про монетизацию, мне кажется, прекрасно знают ребята из «Медузы», они делали несколько подкастов со спонсорами. Думаю, это зависит от тематики подкаста. Например, у них был подкаст «Два по цене одного» про то, как обращаться с деньгами. В нем в качестве спонсоров участвовали различные сервисы, которые помогают людям, банки. Не знаю, как это работает для подкастов, которые делают обычные люди. Никто еще к такому формату не привык. Но я думаю, что мы скоро увидим много подкастов, которые монетизируются.
— Какие подкасты слушаете вы? Назовите 3–5 лучших.
— Я, честно признаться, слушаю не очень много подкастов. На русском языке это подкасты «Медузы» и Arzamas. Во-первых, потому что их делают или делали мои друзья, и мне всегда приятно их слушать, во-вторых, потому что они интересные. Это, наверное, первые две площадки, которые заняли эту нишу и начали серьезно с ней работать. У «Медузы» сейчас выходит классный подкаст «Сперва роди» про молодых отцов, которые обсуждают разные проблемы, связанные с воспитанием детей, и делают это очень смешно. У Арзамаса я чаще слушаю лекции, курсы, которые они записывают с учеными, на разные темы в области гуманитарных знаний.
На английском мне нравится слушать подкасты о кино и кинопроизводстве. Сейчас с удовольствием слушаю The Chernobyl Podcast, посвященный сериалу HBO «Чернобыль». Автор этого подкаста разговаривает с шоураннером и сценаристом сериала Крэйгом Мэйзеном, дотошно разбирая каждый эпизод: что было в реальности, почему это сняли именно так. Этот подкаст я рекомендую послушать тем, кто интересуется кино, или смотрел сериал и хочет узнать больше.
Настя Курганская
редактор в «Яндекс», соведущая подкаста «Норм»
— Дайте, пожалуйста, несколько советов: как сделать подкаст, где его лучше разместить и как раскрутить.
— Я бы посоветовала поначалу не зацикливаться на звуке, потому что в подкасте первичен контент. Мне кажется, лучше, не откладывая, воплощать свою идею и учиться методом проб и ошибок, чем тратить время, разбираясь в том, какие нужны микрофоны, рекордеры, звуковая карта. Этим я советую озаботиться уже в процессе, а начать сразу с записи пилотного выпуска. Можно арендовать студию звукозаписи – их в Москве много, положиться на местного звукорежиссера, получить файл и уже с ним работать. А потом в процессе, если вы поймете, что дело пошло, и вам это нравится, можно заняться оборудованием и погрузиться в техническую часть. Если нет возможности арендовать студию, попробуйте записать первый выпуск на диктофон, самый простой микрофон или петличку с радиорынка. Главное, начните. Этот совет, конечно, не подходит большому бренду или медиа. Если вы готовите брендированный подкаст, лучше привлечь какого-нибудь консультанта – человека с опытом, который поможет советом или что-то сделает на первых порах.
Есть множество хостингов, на которые авторы заливают свои подкасты: SoundCloud, Libsyn, Anchor, Mixcloud. Хостинги дают ссылку на RSS, вы ее добавляете в стриминг-сервисы: Apple Music, Google Podcasts, Яндекс.Музыку, и потом каждый новый выпуск, который вы заливаете на хостинг, через RSS направляется в стриминги, где люди слушают подкасты. Какой хостинг выбрать – ваше дело, они не многим отличаются.
Важный инструмент продвижения подкаста — статистика, но со ней все плохо, особенно в России. Libsyn показывает количество людей, скачавших подкаст на разных платформах. Детальную информацию о прослушивании подкастов предоставляет Apple, но там видны только те, кто слушает через iTunes. У Google Podcasts нет статистики, Яндекс.Музыка делится данными по запросу, но у них какой-то подробной статистики тоже нет. Есть еще популярный в России сервис Castbox, где люди слушают подкасты — у него, по-моему, тоже нет подробной статистики. Короче говоря, все подкастеры имеют довольно приблизительные данные о прослушивании своего контента.
— Как монетизировать подкаст?
— Если вы делаете подкаст для того, чтобы его монетизировать, то я вас огорчу — российский рынок подкастинга пока только-только начинает набирать обороты. Не могу сказать, что нет желающих размещать рекламу, но пока что их не много. Мы, например, «НОРМ» сейчас не монетизируем, хотя первые предложения уже появились. Мы не были нацелены на монетизацию подкаста – у нас есть другие источники доходов, и пока что размещать рекламу не начинали. Но мы тратим все больше энергии и времени, и хотелось бы уже начать монетизировать это хобби.
Есть несколько способов монетизации. Первое – это рекламная интеграция – когда ведущие зачитывают рекламный текст, согласованный заказчиком. Она стоит меньше всего для клиента. Второе, спонсированный выпуск – когда ведущие зачитывают несколько рекламных сообщений в течение выпуска, говорят, что выпуск спонсирован, но при этом клиент не обязательно имеет право выбирать или согласовывать с подкастером тему выпуска. И третий формат – брендированный выпуск или подкаст. Это довольно дорогое размещение, которое дает клиенту возможность сказать автору: «А сделайте нам выпуск на такую тему». В России, например, такое делала «Медуза» — это первопроходец рынка подкастов в России, и в том числе они запустили нативные подкасты – «Два по цене одного» и «Медуза в курсе». Я слушала пару выпусков, которые они делали с крупными брендами.
Есть и другие способы: можно продавать билеты на live-записи подкастов или мерч, можно создать аккаунт на Patreon и собирать там донаты от слушателей. Последним способом уже довольно активно пользуются российские подкастеры и блогеры.
Все это, конечно, имеет смысл только тогда, когда у вас уже есть аудитория в несколько десятков тысяч человек. Хотя я смотрю на опыт своих коллег, и вижу, что при охвате в 5 – 10 тысяч человек, уже начинают приходить какие-то предложения. Воплощаются ли они потом в жизнь или нет – это уже другой вопрос.
Повторюсь, подкаст не очень эффективный способ заработать. Скорее этим стоит заниматься, если вам в принципе нравится аудиоформат, если вы получаете удовольствие от слушания и говорения. А монетизация для энтузиастов, которые сейчас действуют на рынке, — это уже вторичный вопрос. Мы делаем подкасты и думаем: «Если получится на этом что-то подзаработать – супер! Не выйдет – ничего страшного!»
— Какие подкасты слушаете вы? Назовите 3–5 лучших.
— Недавно я послушала почти все вышедшие серии нового подкаста студии Gimlet, он называется Motherhood Sessions. Это психотерапевтические сессии женщин, ставших матерями. Они рассказывают о том, что их волнует — это простые проблемы обычных женщин, таких же, как я, вы и миллионы других. Заурядные и в то же время немножко «стыдные» вопросы, которыми задаются многие матери, но не озвучивают их. А в подкасте Motherhood Sessions об этих небольших проблемах говорят. Это очень круто. Еще есть похожий подкаст Where should we begin? с психотерапевтом Эстель Перель. Там к ней на сессии приходят пары. Он тоже классный, с него, пожалуй, началось мое увлечение подкастами. Одним из самых популярных форматов считается «тру-крайм» (True Crime). Это подкасты S-Town, Serial и прочие. Я знакомлюсь со всеми ключевыми новыми работами, но не могу назвать себя большой поклонницей этого жанра. А вот подкасты об отношениях людей, о жизни с удовольствием слушаю.
Из русскоязычных есть хороший подкаст проекта «Полка» о литературе. В нем актуальные фундаментальные темы раскрывают с помощью важных книг. Мне нравятся многие подкасты «Медузы». Например, «Два по цене одного». К сожалению, он закрылся, но было дико круто слушать эту «химию» между ведущими. Еще мне нравится то, что делает Гриша Пророков. Я с удовольствием слушаю его подкасты о музыке и современной культуре: Boom Clap и Beats and Chords. И, конечно, подкасты, которые выходят в приложении Радио Arzamas, потому что это технически круто сделано. Они высоко поднимают планку. Круто, что они подходят к подкастингу не как к разговорным шоу, а как к развлекательным медиа.
Александр Головин
автор и ведущий подкаста «Критмышь»
— Дайте, пожалуйста, несколько советов: как сделать подкаст, где его лучше разместить и как раскрутить.
— Нет какого-то единого рецепта, подкасты – явление разнообразное. Мне кажется, я могу посоветовать только какие-то прописные истины. Вроде того, что необходима регулярность и дисциплина. Важно выкладывать выпуски в одно и то же время, в один и тот же день, потому что это формирует у людей привычку.
По поводу того, где размещаться, сейчас в подкаст-индустрии нет стабильности и жестких стандартов. Раньше iTunes задавал стандарты для всех подкастеров и подкастов. Теперь это уже не совсем так. Существует множество подкаст-приложений, каждое со своими особенностями, и за всеми не угонишься. Самая важная площадка, где должен находиться подкаст, — это, конечно, все еще iTunes, но только по той причине, что многие подкаст-приложения подтягивают оттуда RSS feed. И если ваш подкаст есть в iTunes, то он есть практически везде.
Продвижение зависит от формата. Если это что-то нишевое, для конкретных людей, то нужно идти туда где есть эти люди, и рассказывать им, что есть такой подкаст. Если формат рассчитан на широкий круг слушателей, то нужно искать более массовую аудиторию.
Можно продвигаться при помощи закупки рекламы, но думаю, в России это пока доступно только подкастам, создающимся с участием крупных медиа, у которых есть своя площадка, где можно бесплатно рекламироваться, либо для проектов крупных компаний, которые могут себе позволить влить в маркетинг много денег. Для частных лиц это, наверное, пока еще недостижимая вещь.
Если у вас подкаст формата интервью или разговора с известным гостем, он может поделиться тем, что получилось, через собственные каналы, привлекая часть своей аудитории к вам. Или люди увидят его имя и захотят послушать.
— Как монетизировать подкаст?
— С монетизацией все сложно, потому что, как я уже сказал, индустрия еще не оформлена нет каких-то правил и гайдлайнов, не на что опереться, кроме западного опыта, который редко подходит к нашим реалиям.
У подкастов в России сейчас два пути. Первый — это реклама. Этот способ прост и применим к любому медиа, не только к подкастам. Вы целенаправленно работаете на то, чтобы выходить на рекламодателя: наращиваете медийную значимость, набираете количество прослушиваний и скачиваний, после этого сами идете к потенциальным рекламодателям и предлагаете им купить рекламное место. Мне известно несколько крупных подкастов, которые работают по такой системе и зарабатывают деньги. Не могу сказать, что большие, потому что в российском подкастинге пока еще мало денег, но тенденция нарастающая. Бизнес все больше интересуется подкастами как рекламными ресурсами.
Второй путь более распространен и мне видится более реалистичным. Это краудфандинг среди аудитории, людей, которым этот подкаст нравится и которые хотят, чтобы он продолжал выходить, и готовы вкладывать в это деньги. Есть несколько площадок, которые упрощают этот процесс. Самая популярная — Patreon.com. На ней создатели контента могут получить стабильный заработок при помощи людей, которые этот контент потребляют. Этим путем иду я, потому что мне кажется, так проще и честнее. Это работа с аудиторией, а не с рекламодателем. Но нужно понимать, что здесь не получится, как с игровыми стримерами, которым платят просто за то, что они играют в игры на камеру. Придется тяжело работать. Нужно уделять время работе с комьюнити, общению с людьми. Я бы избегал здесь слова «пожертвования», «донаты» — это другие финансовые взаимодействия. Думаю, если с этим инструментом работать осознанно, изучать и учитывать его тонкости, то все сработает. Мы уже год развиваемся в этом направлении и довольно успешно.
— Какие подкасты слушаете вы? Назовите 3–5 лучших.
— Мне очень нравится подкаст «Русский Детройт», который делают ребята, живущие в Тольятти. Он про культуру и про все на свете. Это такой дружеский подкаст: приятели разговаривают на какую-то тему, выражают свои мысли и эмоции по поводу определенной ситуации или явления. Так как ребята находятся далеко за МКАДом, у них иногда бывает очень любопытный взгляд на вещи, отличный от тех, что преобладают в столице.
Выделю еще два подкаста, оба от одного автора: «Это провал» и «Кристина, добрый день». Это подкасты Кристины Вазовски. Она молодец, не боится экспериментировать с форматом и осознанно подходит к возможностям подкастов. Особенно рекомендую послушать «Это провал», потому что там действительно интересные истории людей. А «Кристина, добрый день» — про сам подкастинг. Это интересно скорее тем, кто занимается подкастами, чем обычным слушателям.
Эльнара Петрова
генеральный директор «Агентства экспертного маркетинга Nextmedia», автор и ведущая подкаста Nextmedia podcast (SMM без котиков)
— Дайте, пожалуйста, несколько советов: как сделать подкаст, где его лучше разместить и как раскрутить.
— Над каждым выпуском нашего подкаста работает команда из пяти человек: ведущая, редактор, звукорежиссер, специалист по монтажу, SMM-специалист. Предварительно мы вместе с редактором изучаем тему, составляем план выпуска, список вопросов. Записываем в профессиональной студии. Готовый выпуск публикуем в SoundCloud и рассказываем о нем в соцсетях.
Записывать подкаст можно и из дома, для этого нужен микрофон и программное оборудование. Главное, предупредить гостя о технических требованиях к записи, попросить его найти тихое место с хорошей звукоизоляцией и скоростью интернета.
Полезным станет приложение ecamm recorder для программы Skype. Оно необходимо для записи. Программа Audacity пригодится для монтажа подкаста. При помощи интернет-сервиса Auphonic можно убрать шумы и выровнять уровень громкости звука.
Успеху подкаста поможет удачный выбор формата. Ориентируйтесь на свои конкурентные преимущества и сильные стороны. Помогут связи, уже существующая аудитория, опыт работы в СМИ, бюджет на рекламу или узнаваемый личный бренд. Например, NextMedia Podcast мы позиционируем как первый профессиональный подкаст на тему SMM, открытую библиотеку знаний о продвижении в социальном интернете и интернет-маркетинге.
— Как монетизировать подкаст?
— Если вы собрали аудиторию и создаете востребованный контент, монетизация подкаста — дело техники.
Затраты на производство NextMedia Podcast окупаются при помощи платных размещений и прямой спонсорской рекламы. Продажи собственных продуктов также генерируют прибыль, но мы пока не научились её корректно считать.
Подкаст «Будет сделано!» Никиты Маклахова самоокупается с помощью «патронов», которые каждый месяц переводят на счет подкаста $500-600, используя краудфандинговую платформу Patreon. «Патроны» сами выбирают размер суммы, которая автоматически будет списываться каждый месяц.
— Какие подкасты слушаете вы? Назовите 3–5 лучших.
— Я слушаю подкасты «Медузы», Websarafan, «Будет сделано!».