«Как рассказывать о Достоевском и не материться?»: подкаст «Акулы пера»

Анастасия Бурдина – ведущая нестандартного литературного подкаста «Акулы Пера». У парня Насти проблемы со сном. Девушка помогает ему уснуть, рассказывая интересные подробности из жизни писателей, о которых «школьная училка решила умолчать». А молодой человек делает из этого подкаст.

Поговорили об истории появления проекта, коммерции в творчестве и пресловутой букве «Р».

КТО, КАК И ПОЧЕМУ

— Как тебе пришла идея сделать подкаст из историй на ночь?

— Мы только начали общаться с Крисом, и через некоторое время он попросил почитать ему на ночь. А живем мы в разных городах. Решила записывать все на диктофон: и отрывок из «Мастера и Маргариты», и из «Гарри Поттера», и Кинга с Довлатовым читали. Меня еще удивило, какое Сергей Донатович произвел на него впечатление. Однажды он дал мне послушать подкаст «Музы» про жен великих писателей. Меня так увлекла эта тема, что я решила записать историю про жену Достоевского. А следом целую лекцию про Федора Михайловича.

Сразу после я рассказала про Булгакова. Запись в будущем не войдет в подкаст, я Булгакова перепишу. Потом Ремарк. Но у меня в голове все еще не было мысли, что я могу быть подкастером. Казалось, они — «идеальные люди», а у меня дефекты речи. Но в один день Крис скидывает мне «Акул пера». Я увидела четыре моих выпуска. В тот день ревела, как никогда, наверное. Это было очень неожиданно и мило.