«Как рассказывать о Достоевском и не материться?»: подкаст «Акулы пера»

Подкаст, который помогает уснуть
Анастасия Бурдина – ведущая нестандартного литературного подкаста «Акулы Пера». У парня Насти проблемы со сном. Девушка помогает ему уснуть, рассказывая интересные подробности из жизни писателей, о которых «школьная училка решила умолчать». А молодой человек делает из этого подкаст.
Поговорили об истории появления проекта, коммерции в творчестве и пресловутой букве «Р».
КТО, КАК И ПОЧЕМУ
— Как тебе пришла идея сделать подкаст из историй на ночь?
— Мы только начали общаться с Крисом, и через некоторое время он попросил почитать ему на ночь. А живем мы в разных городах. Решила записывать все на диктофон: и отрывок из «Мастера и Маргариты», и из «Гарри Поттера», и Кинга с Довлатовым читали. Меня еще удивило, какое Сергей Донатович произвел на него впечатление. Однажды он дал мне послушать подкаст «Музы» про жен великих писателей. Меня так увлекла эта тема, что я решила записать историю про жену Достоевского. А следом целую лекцию про Федора Михайловича.
Сразу после я рассказала про Булгакова. Запись в будущем не войдет в подкаст, я Булгакова перепишу. Потом Ремарк. Но у меня в голове все еще не было мысли, что я могу быть подкастером. Казалось, они — «идеальные люди», а у меня дефекты речи. Но в один день Крис скидывает мне «Акул пера». Я увидела четыре моих выпуска. В тот день ревела, как никогда, наверное. Это было очень неожиданно и мило.
— Получается, над проектом работаете только вы с молодым человеком?
— Только мы вдвоем. Я рассказываю историю, а Крис занимается обработкой звука, монтажом и размещением в сети. Продвижение тоже на мне. Стараюсь «экологично» это делать. Никакой рекламы, только рекомендации от наших слушателей.
— При прослушивании нельзя не отметить твою начитанность. К тому же, структура выпусков напоминает лекции. Ты филолог?
— По профессии я не филолог, но по образованию учитель русского языка и литературы. Правда, я не проработала в школе ни дня. Мое видение литературы несколько отличается от школьной парадигмы, отчего я, наверное, с таким удовольствием веду этот подкаст. Один из его побочных эффектов, приносящий мне радость, — когда люди пишут, что, послушав про того или иного автора, им захотелось прочесть его произведения. Я считаю, что так оно и должно работать. В школе так не всегда, к сожалению.
— Как долго и каким образом ты готовишься к одному выпуску?
— Все зависит от выпуска. Они делятся на два типа: про авторов, о которых я что-то знаю, и про тех, о ком не знаю ничего. Нет, конечно, я слышала о них, но о деталях биографии – ни слова. То есть, если это автор, которого знаю и люблю, то я прописываю структуру из своих знаний, потом связывая пункты датами. Если автор за свою жизнь «успел чего-нибудь натворить», то я перечитываю автобиографию, мемуары, письма. Из писем много можно почерпнуть.
— Слушают ли родные и друзья твой подкаст и что о нем думают?
— Когда мы только запустились, меня слушало человек 20 в день. Я донимала всех родных и друзей: «Послушай, скажи, что ты думаешь, дельный ли это продукт?». Все знакомые слушают, мама тоже. На работе начальники фанаты подкаста. Иногда кажется, что только из-за него меня и взяли.
ДИВАНЫ, ДОНАТЫ И МАТЫ
— Зарабатываешь ли ты на подкастинге?
— Не стану скрывать, что сейчас подкаст приносит мне определенный доход. У меня есть Boosty, там пользователи могут купить ежемесячную подписку. Они получают дополнительный контент, который сделан специально для них. Немного в другом формате, но все так же о писателях. Есть донаты. Это было для меня таким открытием, когда люди просто так начали скидывать деньги, благодаря за выпуски. У меня, например, набита татуировка, которую полностью оплатил подписчик. Есть диван, который оплатила подписчица. На нас начинают обращать внимание рекламодатели: я сделала одну интеграцию сервиса «Ясно». Постаралась, чтобы реклама соответствовала истории.
— Как думаешь, если ты перестанешь материться в выпусках, это отразиться на прослушиваниях?
— Что будет, если перестану материться? Я не перестану. Дело в том, что в опорном материале мата нет. Это реальная, чистая и настоящая эмоция, которую я испытываю. Есть вещи, о которых нельзя говорить без мата. Как рассказывать о Достоевском и не материться? Повысятся ли прослушивания без этого? Да. Надо ли мне это? Нет. Это авторский подкаст, мое видение, меня именно за это любят мои слушатели.
— Какой выпуск «зашел» аудитории больше всего?
— Если верить статистике, то выпуск про Булгакова. Он собрал как больше всего прослушиваний, так и самую большую волну хейта. Это был первый раз, когда я совершенно не сдерживалась. И в матах тоже. Получился очень личный и глубокий выпуск. Это чувствуется аудиторией. Полагаю, поэтому он и получил такой отклик. А также сразу отсеял некоторую часть слушателей. Прямо лакмусовая бумажка.
— А у тебя, как автора, есть любимый выпуск?
— С недавних пор, – выпуск про Мандельштама. Я очень прониклась мемуарами его жены, рыдала всю дорогу при подготовке. Думала, на записи не стану, ведь я все уже «отрыдала», но нет: очень тяжело мне давались последние минуты. За слезами не видела текст. Когда скинула выпуск Крису, он не смог начать монтировать в тот же день, – его тоже накрыло этой эмоциональной волной. В общем, мы два дня плакали практически не останавливаясь, настолько это была сильная и трогательная история.
ПЛАНЫ: «ДЕЛАТЬ КАЙФ»
— Истории, которые ты выкладываешь сейчас, – это все еще истории для Криса? Личное полностью или частично переросло в коммерцию?
— Все мои выпуски, которые выходят бесплатно на основных платформах – все еще те самые истории для одного конкретного человека, чтобы ему чуть легче спалось. А вот выпуски на Boosty чаще соответствуют запросам аудитории. В основном выпуске я обращаюсь только к Крису, потому что рассказываю ему одному, других людей для меня не существует. В бонусном я здороваюсь и с подписчиками, потому что это более коммерческая история. История для всех.
— Мы услышим или увидим другие литературные проекты в будущем? И какие планы на «Акул Пера» сейчас?
— В будущем хотелось бы сделать видеоверсию подкаста. В данный момент на «Акул Пера» планы линейны: я хочу попробовать новый формат истории. Хотим наращивать комьюнити вокруг себя и делать кайф.
— В тайне от Насти я смонтировал записи и собрал фокус-группу из знакомых, слушающих и делающих подкасты. А также тех, кто не слушает совсем. Я задавал всем один вопрос: «Скажите, на каком моменте вам захотелось выключить подкаст, когда стало скучно?». Когда же все дослушали до конца и получили удовольствие, я понял, – сомнений нет никаких. Выпустил. Решил сказать Насте, когда у нее будет 100 прослушиваний. Я, признаться, немного не дотерпел – сказал, когда было 50. На следующий день.
Истории действительно помогали уснуть. Если бы это не работало, – «Акул» бы не существовало. Я всегда сначала слушаю историю сам, потом она идет в монтаж. Настолько нравилась эта естественность, что мы решили сохранить концепцию истории, рассказанной только для меня.