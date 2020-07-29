«Загрузки возобновились»: подкастинг выдержал кризис первой половины 2020

На протяжении многих месяцев пандемия удерживала мировые рынки в состоянии кризиса, не оставляя и шанса рынку цифровой рекламы. Однако если последняя только приходит в себя, пытаясь шаг за шагом вернуться к нормальному функционированию, то подкаст-индустрия уже работает в почти привычном режиме.

В последние два месяца количество загрузок вернулось к «доковидным» показателям. В июне статистическая компания Chartable зафиксировала 825 миллионов загрузок: по сравнению с данными за март, это на 600 миллионов больше. Рекламодатели же, как никогда заинтересованные в оправданных вложениях, выделяют все больше средств на подкасты.

Однако не все подкаст-шоу или форматы получают одинаковый отклик: например, количество прослушиваний новостных шоу в первом полугодии составляло несоизмеримо большую долю.

К тому же часть проблем, возникших в марте, остается неразрешенной: например, трудности, связанные с цепью поставок и вызванные пандемией, все еще удерживают рекламные расходы среди direct-to-customer компаний (DTC, или B2C). Те же, в свою очередь, пытаются избежать взлета продаж, чтобы выполнить каждый заказ добросовестно и своевременно.

Тем не менее с наступлением второй половины 2020 подкастеры смогли облегченно вздохнуть.

«В марте я уже ни на что не надеялся, но, как оказалось, зря», — говорит Дейв Зохроб, генеральный директор Chartable — аналитической компании по сбору данных подкастинга и рекламной атрибуции. — «Подобный контент все еще пользуется большим спросом».

Когда в марте коронавирус впервые ударил по американскому бизнесу, люди перестали тратить время на дорогу от дома до работы и обратно. В связи с этим подкастинг понес большие потери: по данным Chartable, количество загрузок упало на 10%.

К счастью, вскоре после скачка ситуация выровнялась. Несмотря на то, что многие продолжают работать на дому, исследования утверждают — даже в новых условиях пользователи находят время для прослушивания подкастов.

«Мы возвращаемся к тому, на чем остановились до начала пандемии», — говорит Маршалл Уильямс, генеральный директор информационного агентства Ad Results Media. — «Теперь особый всплеск загрузок наблюдается где-то в середине дня».

Зохроб отмечает тот же рост показателей у Chartable и добавляет, что несмотря на продолжительное отсутствие интереса к таким сферам, как, например, спорт («Непросто поддерживать интерес к спорту, когда все соревнования и чемпионаты отложены»), в целом уровень потребления нормализуется.